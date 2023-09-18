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Машины с российскими номерами исчезли практически полностью

Арвед Брейдакс
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Фото: Arved Breidaks

В прошлую среду в Эстонию был запрещен въезд автомобилей с российскими номерами – ни одно транспортное средство, зарегистрированное в России, не пришлось возвращать с пограничных пунктов Эстонии.

«С 13 сентября ни одно транспортное средство, зарегистрированное в Российской Федерации, изъявившее попасть на территорию Евросоюза и находящееся под санкциями, не прибыло на пограничные пункты между Эстонией и Россией», - сообщила специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик Lõuna-Eesti Postimees.

По ее словам, до введения санкций ежедневно эстонско-российскую границу пересекали в среднем 40 автомобилей с российскими номерами.

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