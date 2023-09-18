Машины с российскими номерами исчезли практически полностью

«С 13 сентября ни одно транспортное средство, зарегистрированное в Российской Федерации, изъявившее попасть на территорию Евросоюза и находящееся под санкциями, не прибыло на пограничные пункты между Эстонией и Россией», - сообщила специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик Lõuna-Eesti Postimees.