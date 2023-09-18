РФ не перечислила деньги для получателей российских пенсий в Латвии

Выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили. Указанные пенсии выплачиваются через Агентство государственного социального страхования (VSAA), сообщили латвийскому порталу TVNET в Министерстве благосостояния Латвии.