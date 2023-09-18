РФ не перечислила деньги для получателей российских пенсий в Латвии

Выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили. Указанные пенсии выплачиваются через Агентство государственного социального страхования (VSAA), сообщили латвийскому порталу TVNET в Министерстве благосостояния Латвии.
В Пенсионном фонде России сообщили VSAA, что ищут решение, чтобы можно было осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только указанные средства поступят, VSAA обеспечит их выплату.
VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года.