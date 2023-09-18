Опубликованы новые изображения поврежденной в Севастополе российской подлодки

Судя по снимкам, по подлодке были нанесены два удара - они пришлись на переднюю часть подводной лодки и ее правый борт, пишет в Telegram Conflict Intelligence Team.

Leaked footage of Russian Rostov-on-Don submarine. Sevastopol’s dry dock. pic.twitter.com/f6csmOCmCY — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 18, 2023

Conflict Intelligence Team попросила прокомментировать видимое на фото норвежского военного аналитика Тура Аре Иверсена.

Он считает, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины. В результате повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи.

По снимкам снаружи неясно, насколько выгорели другие отсеки - это зависит от того, были ли задраены люки между отсеками.

По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны. Хотя ее ремонт теоретически возможен, для этого, вероятно, потребуется транспортировка подлодки в Санкт-Петербург.

Поэтому, по мнению эксперта, ремонт подобного масштаба нерентабелен, пострадавшую подлодку проще всего списать.

В ночь на 13 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены подводная лодка «Ростов-на-Дону» и десантный корабль «Минск».