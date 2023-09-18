«Новости в 7» за 18 сентября: депутатку от EKRE будут судить, что тревожит МуПо, как Катри Райк из мэров увольняли, темная сторона фестиваля света

Сегодня в выпуске:

- Подозрение в мошенничестве с депутатскими компенсациями может стоить места в парламенте. Канцлер права призвала членов Рийгикогу лишить депутатской неприкосновенности представительницу партии EKRE Керт Кинго.

- Новости Эстонии: профилактика - лучшее лечение, аптеки призывают вакцинирвоаться от гриппа; пенсия по старости за год существенно выросла; бронирование места в очереди на границе подорожало

- Нарушителей общественного порядка в столице становится все больше, а сил и средств у Муниципальной полиции не хватает. Наш репортер отправился в рейд по злачным местам Таллинна вместе с патрулем «муниципалов»

- Недолгая, но яркая эпоха закончилась - Катри Райк лишилась поста мэра Нарвы. Впервые в истории местной политики десятки нарвитян собрались на акцию поддержки.

- Мировые новости: пожар в музее Джакарты, в Берлине облили краской Бранденбургские ворота и в Китае появилось «гигантское НЛО»

- Красиво и ярко, но порой недостаточно продуманно и организованно. Как «Свет прошагал» по Таллинну в рамках одноименного фестиваля, и какие эмоции оставил после себя. Впечатления посетителей в репортаже нашей съёмочной группы