Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 сентября: депутатку от EKRE будут судить, что тревожит МуПо, как Катри Райк из мэров увольняли, темная сторона фестиваля света
Сегодня в выпуске:
- Подозрение в мошенничестве с депутатскими компенсациями может стоить места в парламенте. Канцлер права призвала членов Рийгикогу лишить депутатской неприкосновенности представительницу партии EKRE Керт Кинго.
- Новости Эстонии: профилактика - лучшее лечение, аптеки призывают вакцинирвоаться от гриппа; пенсия по старости за год существенно выросла; бронирование места в очереди на границе подорожало
- Нарушителей общественного порядка в столице становится все больше, а сил и средств у Муниципальной полиции не хватает. Наш репортер отправился в рейд по злачным местам Таллинна вместе с патрулем «муниципалов»
- Недолгая, но яркая эпоха закончилась - Катри Райк лишилась поста мэра Нарвы. Впервые в истории местной политики десятки нарвитян собрались на акцию поддержки.
- Мировые новости: пожар в музее Джакарты, в Берлине облили краской Бранденбургские ворота и в Китае появилось «гигантское НЛО»
- Красиво и ярко, но порой недостаточно продуманно и организованно. Как «Свет прошагал» по Таллинну в рамках одноименного фестиваля, и какие эмоции оставил после себя. Впечатления посетителей в репортаже нашей съёмочной группы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 18 сентября.