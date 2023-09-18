Март Хельме обвинил канцлера права Мадизе в участии в «политическом преступлении»

«Мне сейчас очень трудно произнести эти слова - "канцлер права", потому что фактически вы сейчас являетесь соучастником политического преступления. Потому что ваши заявления о том, что в этом нет никакой политической подоплеки, абсолютно не соответствуют действительности», - сказал Хельме.

«Если припомнить случай с холодильниками (в которых испортились десятки тысяч единиц вакцины от коронавируса - BNS), историю с тендерами Лийны Керсна на COVID-тесты и так далее, то на них канцлер права почему-то не обратила в свое время внимания. Канцлер права также не замечает, как руководство Рийгикогу нарушает Конституцию, действует по своему усмотрению», - продолжил Хельме.

«Дома у себя посмотритесь в зеркало, мне на вашем месте было бы очень стыдно, - отругал Хельме канцлера права. - Вы участвуете в разрушении всего конституционного строя».

В понедельник Рийгикогу по предложению канцлера права Юлле Мадизе лишил депутатской неприкосновенности Керт Кинго, представляющую в парламенте оппозиционную EKRE.

За это предложение проголосовали 66 депутатов, против - 13. Мадизе предложила Рийгикогу лишить Кинго депутатской неприкосновенности еще в августе.