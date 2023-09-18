Март Хельме обвинил канцлера права Мадизе в участии в «политическом преступлении»

В понедельник, в ходе дебатов по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности Керт Кинго (EKRE), заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме заявил, что канцлер права Юлле Мадизе стала участницей политического злодеяния.
«Мне сейчас очень трудно произнести эти слова - "канцлер права", потому что фактически вы сейчас являетесь соучастником политического преступления. Потому что ваши заявления о том, что в этом нет никакой политической подоплеки, абсолютно не соответствуют действительности», - сказал Хельме.
«Если припомнить случай с холодильниками (в которых испортились десятки тысяч единиц вакцины от коронавируса - BNS), историю с тендерами Лийны Керсна на COVID-тесты и так далее, то на них канцлер права почему-то не обратила в свое время внимания. Канцлер права также не замечает, как руководство Рийгикогу нарушает Конституцию, действует по своему усмотрению», - продолжил Хельме.
«Дома у себя посмотритесь в зеркало, мне на вашем месте было бы очень стыдно, - отругал Хельме канцлера права. - Вы участвуете в разрушении всего конституционного строя».
В понедельник Рийгикогу по предложению канцлера права Юлле Мадизе лишил депутатской неприкосновенности Керт Кинго, представляющую в парламенте оппозиционную EKRE.
За это предложение проголосовали 66 депутатов, против - 13. Мадизе предложила Рийгикогу лишить Кинго депутатской неприкосновенности еще в августе.
Представляя запрос генерального прокурора, Мадизе сообщила, что Керт Кинго подозревают в том, что она брала на себя оплату юридических услуг третьих лиц и давала письменные указания адвокату писать в счетах, что это юридическая помощь, оказанная ей в связи с ее работой в качестве депутата Рийгикогу, которая должна быть вычтена из ее расходов.