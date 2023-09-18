Центристы: строительство нового здания Таллиннского городского театра под вопросом

Об этом сообщила пресс-служба Центристской партии. Соответствующий парламентский запрос Белобровцев направил и министру культуры Хейди Пурга, которая на сегодняшнем заседании парламента дала понять, что ходатайство столицы о выделении дополнительного финансирования в размере шести миллионов евро, вероятно, не будет удовлетворено.

«В связи с ростом цен подорожало и строительство нового здания Таллиннского городского театра. В 2017 году правительство Юри Ратаса решило выделить на строительство театра около десяти миллионов евро, что на тот момент составляло примерно половину всей стоимости», - напомнил Белобровцев.

«Из-за высокой инфляции и сбоя с поставками цены на строительство в прошлом году значительно выросли. Важно, чтобы в вопросе финансирования правительство проявляло последовательность и оказало поддержку в реализации столь значимого проекта, как это было на начальном этапе», - сказал Белобровцев.

В 2018 году после проведения конкурса идей на развитие Городского театра Таллинн планировал потратить на проект 20 миллионов евро, однако на сегодняшний день, по словам чиновников, стоимость проекта выросла почти до 38 миллионов евро. «В ноябре прошлого года состоялся праздник стропил в новом комлексе зданий Таллиннского городского театра. Труппа театра мечтла о новом здании с момента его основания. И коллектив театра, и зрители заслуживают, чтобы спектакли проходили в приведенном в порядок здании театра», - сказал Белобровцев.

«Таллиннской городской театр входит в сферу ответственности города, однако, учитывая его роль в культурной жизни Эстонии и любовь наших людей к театру, государство и город должны пропорционально разделить между собой возникшие дополнительные расходы. Совместное финансирование строительства в 2017 году стало достойным примером сотрудничества государства и города Таллинна», - подчеркнул Белобровцев.

Он отметил, что в случае с культурными объектами государственного значения «Капитал культуры» учитывает подорожание стоимости проекта, например, финансирование культурного центра «Сюдалинн» в Тарту составит больше изначально запланированного, причем дополнительные расходы будут покрыты совместно с самоуправлением.