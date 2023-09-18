Власти Грузии заявили о готовящемся перевороте в их стране

В Грузии разоблачена группа, готовивишая государственный переворот, заявила в понедельник, 18 сентября, Служба государственной безопасности (СГБ). По ее данным, заговорщики действовали как в стране, так и за ее пределами. «Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз», - указала спецслужба.

Согласно ее утверждению, участники группы рассчитывали, что Еврокомиссия не предоставит Грузии статус кандидата и они смогут воспользоваться этим решением, чтобы обвинить власти в Тбилиси в проведении пророссийской политики. Организаторами заговора спецслужба назвала бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, его бывшего заместителя, а ныне замначальника военной контрразведки Украины Гию Лордкипанидзе, бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

«Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей в Украине и числящихся в организациях »Канвас« и »Отпор«. Именно эти организации принимали активное участие в так называемых »революционных« процессах в Сербии и других странах», - указывается в заявлении СГБ.

Партия Саакашвили отвергла все обвинения

Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», находящаяся в оппозиции, отвергла все обвинения в подготовке госпереворота. Она заявила, что путем таких обвинений нынешние власти в Тбилиси готовят общественность «к отказу ЕС предоставить статус кандидата пророссийским властям Грузии». Отреагировал на заявление СГБ и Мамука Мамулашвили, который в интервью грузинским СМИ назвал обвинения «фальшивкой».