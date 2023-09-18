Президент Карис сравнил действия России по блокировке экспорта зерна с поведением пирата

На встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент Алар Карис поднял вопросы, вызванные российской агрессией, особенно те, которые связаны с экспортом зерна из Украины, а также подчеркнул, что использование иранских дронов в условиях санкций со стороны страны-агрессора требует внимания.

«Мы должны искать решения проблем, которые Россия создала войной, и помочь Украине найти пути экспорта зерна, не ослаблять санкции, введенные в отношении России как агрессора, и не позволять ей увеличивать свое присутствие в Черном море и диктовать свои условия», - заявил президент Карис.

Алар Карис, а также президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем влияние агрессивной войны, развязанной Россией, на мировую продовольственную безопасность и возможности экспорта украинского зерна.