Соседские порядки ⟩ Латвия избавляется от граждан РФ, которые не относятся к госязыку серьезно

Капитолине 69 лет. Она получила российский паспорт в 2012 году. По ее словам, она сделала это «от испуга, что латвийского нет, а с российским будет хоть какая-то пенсия». Она и есть «какая-то» - от России Капитолина получает по нынешнему курсу около 100 евро в месяц, которые прибавляются к латвийской пенсии за 15 лет стажа. Вся сумма идет через Агентство государственного социального страхования, которое в начале сентября почему-то впервые не получило деньги из России для выплат гражданам РФ, проживающим в Латвии.

«В этом году я сдавала в мае экзамен и провалила его, - говорит Капитолина, - Язык я знаю плохо, да и не отошла пока от смерти сына, чтоб учить, как следует. Когда сдавала у компьютера, растерялась - даже не слышала почти ничего. На экзамене не помню, что и было, а потом не знала, в какую дверь выходить. Потом я зарегистрировалась на новый экзамен, но пока мне не сообщили, когда сдавать. А карточку ВНЖ со 2 сентября уже аннулировали». Ранее СМИ писали, что карточки продолжают действовать, однако, по-видимому, не у всех.

Пенсионеры в очереди. Фото иллюстративное. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA