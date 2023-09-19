На прошлой неделе сейм Латвии смягчил требования к гражданам РФ, которые не сдали латышский язык до начала сентября и записались на повторный экзамен. Если его они также не сдадут, у них будет два года, чтобы сделать это и получить карточку постоянного жителя ЕС. Это около 10 000 человек. Но есть и такие, которые не пытались сдавать экзамен. Их примерно 3600 человек. По закону они должны покинуть страну. Что будет с ними? Rus.Postimees узнавал подробности.
Соседские порядки ⟩ Латвия избавляется от граждан РФ, которые не относятся к госязыку серьезно
Капитолине 69 лет. Она получила российский паспорт в 2012 году. По ее словам, она сделала это «от испуга, что латвийского нет, а с российским будет хоть какая-то пенсия». Она и есть «какая-то» - от России Капитолина получает по нынешнему курсу около 100 евро в месяц, которые прибавляются к латвийской пенсии за 15 лет стажа. Вся сумма идет через Агентство государственного социального страхования, которое в начале сентября почему-то впервые не получило деньги из России для выплат гражданам РФ, проживающим в Латвии.
«В этом году я сдавала в мае экзамен и провалила его, - говорит Капитолина, - Язык я знаю плохо, да и не отошла пока от смерти сына, чтоб учить, как следует. Когда сдавала у компьютера, растерялась - даже не слышала почти ничего. На экзамене не помню, что и было, а потом не знала, в какую дверь выходить. Потом я зарегистрировалась на новый экзамен, но пока мне не сообщили, когда сдавать. А карточку ВНЖ со 2 сентября уже аннулировали». Ранее СМИ писали, что карточки продолжают действовать, однако, по-видимому, не у всех.
Согласно принятым поправкам в закон об иммиграции, у граждан РФ, которые сдавали и не сдали латышский язык или же не смогли явиться на экзамен по уважительной причине, есть два года, чтобы подтвердить знание языка. Карточки ВНЖ действуют до конца 2023 года, что бы на них ни было написано. Тем, кто не предпринял никаких усилий по изменению своего положения, должны выехать в течение 90 дней. Вопрос – куда? Зачастую у этих людей нет и не было другого дома, кроме Латвии. Юрист и политик Елизавета Кривцова считает, что ехать им некуда, но миграционная служба может не принимать это во внимание.
«Уже в ночь на воскресенье, 17 сентября, начали аннулироваться личные коды тех, кто получил уведомление о трех месяцах на сборы, - говорит Кривцова. - Это люди, может, и нерадивые, но многие из них также социально незащищенные. Реально уехать в Россию, будучи связаны с ней работой или родственниками, могут единицы. Остальные – запутавшиеся в правилах или уже не способные сдать экзамен пенсионеры. Сейчас в отношении них запущен процесс, который называется "коллективным выдворением"», - описывает ситуацию Кривцова.
На дебатах перед принятием закона в парламенте Латвии сторонники нового подхода обосновывали его необходимостью решить проблемы, которые откладывались в долгий ящик. Также эти изменения стоит рассматривать в общем контексте политики Латвии по усилению присутствия латышского языка в общественной сфере, особенно в образовании.
«Я думаю, мы должны прислушаться к словам депутата Линды Лиепини ("Латвия на первом месте") о том, что за 30 лет ничего не было сделано. О том, что у нас были проблемы с интеграцией. [...] Призываю то, что не было сделано на протяжении 30 лет, сделать сейчас», - цитировал депутата Нацобъединения Артурса Бутанса латвийский портал RusTVNET.
Другой депутат латвийского парламента Юргис Клотиньш обращал внимание на вопрос отношения к войне и Путину среди граждан России, проживающих в Латвии.
«Если вам граждане России здесь, в Латвии, так близки, [...] то почему вы не внесли предложение, в котором ясно говорите, что каждому гражданину России, который постоянно живет в Латвии, надо своей подписью подтвердить, что он осуждает неспровоцированную, неоправданную войну России с Украиной, агрессию России. Осуждает президента России Владимира Путина, осуждает империализм России», - передает слова Клотиньша издание RusTVET.
Активист: организация экзаменов хромает
По свидетельству гражданской активистки из Даугавпилса Ольга Петкевич, и в определении тех, кто не регистрировался на языковой экзамен, происходит «полный дурдом». «То ли по технической, то ли по человеческой ошибке, - говорит Петкевич, - люди, которые сдали латышский и подали на статус постоянного жителя ЕС, или не сдали, но подали на повторный экзамен (который еще можно сдать до 30 ноября – прим. ред.), все равно получают уведомления о необходимости покинуть страну», - Петкевич уточняет, что речь о тех, кто все сделал по правилам и ждал продления ВНЖ, хотя до того была информация об отказах по особым причинам.
По следам сигналов об ошибочных уведомлениях Петкевич в понедельник 18 сентября вывесила в своих соцсетях видеообращение с электронным адресом Управления по делам гражданства и миграции Латвии, куда следует писать в случае получения ошибочного «письма счастья». Петкевич указала также свой контакт и говорит, что боится заглядывать в почту – уведомления приходят одно за другим. Людей пока питают надежды, что все образуется, и руководство отделит «лучших» от «нерадивых». А с ними теперь и вовсе непонятно, что делать.
Среди них есть те, кто настроен воинственно. 52-летний Игорь (имя изменено и известно редакции - прим. ред.) считает, что просто не должен подтверждать знание латышского языка, который сдавал в 1993 году.
«Да зачем оно мне надо, - кипятится гражданин РФ, получивший паспорт в 2015 году, - чтобы я снова был Игорс? Я не хочу! Чтобы жить в великой Латвии, я должен знать язык, искажающий мое имя, на А2! Ишь какие!». Эту, по мнению Игоря, возмутительную ситуацию значительно дополняют его родственные связи с Беларусью. В итоге собеседник Rus.Postimees признается, что взял гражданство РФ, чтобы каждый раз не платить за визу, а теперь у него идейный протест.
Вероятно, это не просто «нерадивый», по выражению Кривцовой, обладатель аннулированного ВНЖ - ведь ему при случае есть, куда выехать. Но если нет? «По европейским правилам человека можно только отвезти на границу и там оставить, - продолжает Кривцова. – Чтобы ему было, куда с этой границы ехать, необходимо взимодействие со страной, куда его хотят отправить. Такие "возвращения" граждан в страну гражданства регулируются договорами о реадмиссии. У России со странами Евросоюза такие договора не заключены. Принудительно выдворить человека по европейским стандартам у Латвии не получится. Остается исходить из того, что мы следуем правилам, а значит – не выдворяем людей», - заключает Кривцова.
Хотя здесь не все гладко. По мнению юриста, отключение от государственных услуг после аннулирования ВНЖ означает фактическое выдавливание. Личный код, цифровая подпись, договор с банком, доступа к медицине – все завязано на карточку, которая уже перестала действовать. Кривцова напоминает, что речь идет о небогатых людях в возрасте, живущих только на пенсию. Выехать самостоятельно они не могут. «Так что в терминах международного права это именно коллективное выдворение – когда никакие и индивидуальные обстоятельства не принимаются во внимание», - поясняет правозащитница.
Ольга Петкевич говорит, что не представляет, как можно повернуть вспять процесс лишения ВНЖ, если он уже запущен. Самое удивительное, что, по ее словам, еще в начале года Латвия выдавала карточки ID с пятилетним сроком действия до 2028 года, и как раз они сейчас и аннулируются уже вне всякой зависимости от того, сдал ли человек экзамен, не сдал и зарегистрировался, а то вовсе не выходил на связь с государством.
69-летняя Капитолина как раз решила о себе позаботиться. Не сдав экзамен, она зарегистрировалась на повторную сдачу до 30 ноября. Она понимает, что не сдаст, но процедура нужна для сохранения вида на жительство. Того самого, который она получила год назад сроком на пять лет и который уже аннулирован. «Я так поняла, что действует он все равно до конца года, - говорит Капитолина. - Дальше я не сдаю экзамен и подаю на двухлетнее продление». Карточка старого образца больше выдаваться не будет, только - новый ВНЖ постоянного жителя ЕС. А основанием для его получения будет только успешная сдача латышского языка, если только гражданину РФ не исполнилось 75 лет.
Кривцова убеждена, что причина сложившегося положения – в слабости латвийской политической системы и недостаточно последовательном государственном управлении. По ее словам, чиновники Министерства внутренних дел понимают всю сомнительность фактического выдворения. «Проект, который первоначально разработали, предполагал решение проблем таких, как мы их называем, "потеряшек", - говорит Кривцова. - Однако, пока он проходил все инстанции, схема предельно упростилась, сложности были редуцированы. Тут урезали, там недодумали, чиновники недоработали, а правые политики вмешались».
Так или иначе, Латвия в настоящее время рискует вызвать на себя очередной шквал критики в связи с фактическим внедрением процедуры коллективного выдворения.
«Люди пока не поняли, что произошло, поэтому обращения с жалобами нам еще предстоят. Кто-то уже выходит со слезами из банка, недоумевая, что с ним не так. Даже если это люди, не принявшие участия в своей судьбе, выдворять их из страны негуманно», - считает Кривцова. Спорить с этим трудно, однако, учитывая небольшое число «нерадивых», другие латвийские юристы полагают, что можно рассчитывать на индивидуальный подход (см. ниже).
Комментарий
Добровольно или принудительно, решает суд
Алексей Димитров, латвийский юрист-международник, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте:
В каждом конкретном случае (аннулирования ВНЖ - прим. ред.) Управление по делам гражданства и миграции должно будет разбираться. Кстати, для тех, кто не сдал экзамен, отсрочка тоже не автоматическая. Им надо будет запрашивать специальное разрешение на пребывание. Такое разрешение могут запросить и те, кто не сдавал по уважительным причинам. Возможно, будут те, кто получит виды на жительство по другим основаниям (например, министр внутренних дел может выдать временный вид на жительство по гуманитарным причинам).
Если ничего из этого не сработает, управление будет, скорее всего, выдавать распоряжение о добровольном выезде. Его можно оспорить в суде. Если распоряжение не исполнено и не обжаловано, тогда в каждом конкретном случае может быть принято распоряжение о принудительном выдворении, но оно тоже может быть обжаловано в суде. При этом суд должен будет оценить, есть ли ограничение права на частную или семейную жизнь, и насколько принудительное выдворение нарушает это право. Так что в данный момент речи о «коллективных выдворениях», как заявляют коллеги, все-таки не идет.