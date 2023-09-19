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Безработица в Эстонии снижается седьмую неделю подряд: в Ида-Вирумаа ситуация оставляет желать лучшего

rus.postimees.ee
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Бюро Кассы по безработице в Ида-Вирумаа.
Бюро Кассы по безработице в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä

Зарегистрированная безработица снижается в Эстонии седьмую неделю подряд, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 17 сентября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 49 040 человека – примерно на 400 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 7,4% до 7,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа – 12% (6749 безработных).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,1%, где общее число безработных составляет 160 человек.

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