NYT: взрыв на рынке в Константиновке, вероятно, был вызван украинской ракетой, выпущенной из «Бука»

В результате взрыва ракеты в Константиновке в начале сентября погибли по меньшей мере 15 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.

Однако журналисты New York Times сделали другие выводы, изучив свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, свидетельствующие о пуске.

Би-би-си не может самостоятельно подтвердить выводы журналистов New York Times.

Авторы публикации в NYT при этом напоминают, что «за время вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданских и наносила удары по школам, рынкам и жилым домам, что является частью намеренной тактики по запугиванию населения». В той же Константиновке в апреле армия РФ обстреляла жилые дома и детский сад, что привело к гибели шести человек, продолжает издание.

Однако обстоятельства трагедии в Константиновке, произошедшей 6 сентября, говорят в пользу того, что на рынке разорвалась украинская ракета, заявляют репортеры NYT.

«Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервьюировали свидетелей и собрали части использованного оружия», — сказано в расследовании.

Официальный представитель ВСУ сообщил изданию, что спецслужбы страны ведут расследование инцидента, и отказался дать другие комментарии, сославшись на украинские законы.