Оплачиваемый отпуск и медстраховка: жители Эстонии рассказали о своих ожиданиях от работодателя

Когда респондентам напрямую задали вопрос: что они предпочитают: скидки на медицинские услуги, следующие из медицинского страхования или бесплатные фрукты и закуски в офисе, то 92% предпочли более дешевые медицинские услуги. На вопрос, предпочли бы они льготы на лечение зубов или частичную компенсацию стоимости обедов у работодателя, 81% ответили, что предпочли бы лечение зубов.

На вопрос: что представляет больший интерес, – возможность получить быструю и бесплатную помощь у частного врача или организованные работодателем совместные мероприятия, – 77% выбрали первый вариант.

Такие же результаты были получены, когда людям был предоставлен следующий выбор: льготы по медицинскому страхованию с одной стороны или массажные кресла или столы для пинг-понга в офисе, с другой, то массажные кресла посчитали более важными только 11%, а игровой инвентарь – всего 6% респондентов.

«Конечно, игровые столы и прочие привилегии и льготы, безусловно, занимают свое место в современном офисе, но, глядя на результаты опроса, становится ясно, что сотрудники предпочитают индивидуальные способы заботы о своем здоровье и его укрепления», — добавила Стрикхольм.

По сравнению с другими странами Балтии оказалось, что наши южные соседи еще более заинтересованы в медицинском страховании, а значение традиционного субсидирования занятий спортом там ниже, чем в Эстонии. По словам руководителя по рискам, в Латвии и Литве льготы по медицинскому страхованию на протяжении ряда лет используются несколько шире, и поэтому в обществе, вероятно, существуют более сильные ожидания и пожелания относительно заботы работодателей о здоровье своих работников.