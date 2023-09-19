Вновь севшего за руль Суннинена поджидал на трассе сомнительный сюрприз

Теэму Сунинен, во второй половине сезона вновь получивший шансы в серьезной конкуренции, накатывает километры для будущих важных соревнований.
На выходных финн выступил на ралли Bucklige Welt Rallye в Австрии. Сунинен, вышедший на старт вне зачета на машине Hyundai i20 Rally1, уверенно выиграл все 12 скоростных тестов. Важнее результата было накопление тестовых километров на асфальте.
«Погода была приятная для зрителей, солнечная и теплая. Мне было уже проще сесть в машину, но хотелось бы условий чуть пожестче. До центральноевропейского этапа, где ждут гораздо более сложные условия, осталось еще пять-шесть недель", - рассказал Сунинен порталу DirtFish.
Но, судя по видеозаписи, ему все же пришлось испытать тревожный момент – на одном из поворотов дверь машины внезапно распахнулась. К счастью, обошлось лишь небольшим испугом.
Hyundai Rally1 Action in Österreich 🇦🇹@TeemuSuninenRac @ Bucklige Welt Rallye— rallye-mag (@rallyemag) September 17, 2023
🎥 https://t.co/gbooJOyqGl pic.twitter.com/Ik5uVpH9ou
Перед гонкой на асфальте состоится еще один этап ралли – по гравию. В конце будущей недели Суннинен вместе с другими асами будет выступать в Чили.