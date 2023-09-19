Галерея ⟩ Мощное северное сияние озарило небо над Эстонией

Северное сияние – оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы. Оно рождается, когда отделившиеся от Солнца взвешенные частицы – солнечный ветер – сталкиваются с частицами атмосферы Земли. Цвет северного сияния зависит от вида газов – кислород излучает зелёный или красный свет. Красноватый или фиолетовый цвета получаются от излучения молекулярного азота. Результатом этого довольно сложного процесса становится многоцветная игра света в вечернем небе.