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Галерея ⟩ Мощное северное сияние озарило небо над Эстонией

rus.postimees.ee
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Минувшей ночью в небе Эстонии вновь можно было наблюдать захватывающее зрелище – северное сияние.

Северное сияние – оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы. Оно рождается, когда отделившиеся от Солнца взвешенные частицы – солнечный ветер – сталкиваются с частицами атмосферы Земли. Цвет северного сияния зависит от вида газов – кислород излучает зелёный или красный свет. Красноватый или фиолетовый цвета получаются от излучения молекулярного азота. Результатом этого довольно сложного процесса становится многоцветная игра света в вечернем небе.

Эти фотографии были сделаны Тоомасом Ассаком в поселке Вейя, Йыгеваймаа. Помимо северного сияния, на снимках запечатлена Большая Медведица, а на одной из фотографий – падающая звезда.

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