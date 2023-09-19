ЗАГАДОЧНАЯ АВАРИЯ ⟩ Жители села обнаружили в канаве машину, а рядом ни души

Дежурный пресс-представитель полиции пояснил, что на место происшествия прибыл полицейский патруль и обнаружил в канаве черный автомобиль Audi.

Людей возле разбитого автомобиля не было, о происшествии сообщили случайные прохожие, заметившие машину в придорожных кустах.

Прибывшие на место спасатели Спасательной команды Тюри искали возможных жертв в окрестностях, но никого не нашли.

Автомобиль ехал в сторону Сяревере, вылетел с левой обочины, перевернулся через крышу и врезался в дерево.

Авария произошла в селе Вилита. Полиция устанавливает точные обстоятельства происшествия, кто мог управлять автомобилем и почему он скрылся с места происшествия.