Сегодня утром портал tarktee.mnt.ee опубликовал сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в начале дороги Параси-Пыйква-Расси в Ярвамаа, волости Тюри.
ЗАГАДОЧНАЯ АВАРИЯ ⟩ Жители села обнаружили в канаве машину, а рядом ни души
Дежурный пресс-представитель полиции пояснил, что на место происшествия прибыл полицейский патруль и обнаружил в канаве черный автомобиль Audi.
Людей возле разбитого автомобиля не было, о происшествии сообщили случайные прохожие, заметившие машину в придорожных кустах.
Прибывшие на место спасатели Спасательной команды Тюри искали возможных жертв в окрестностях, но никого не нашли.
Автомобиль ехал в сторону Сяревере, вылетел с левой обочины, перевернулся через крышу и врезался в дерево.
Авария произошла в селе Вилита. Полиция устанавливает точные обстоятельства происшествия, кто мог управлять автомобилем и почему он скрылся с места происшествия.
В автомобиле мог находиться водитель-новичок. На это указывала соответствующая маркировка на стеклах.