Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЗАГАДОЧНАЯ АВАРИЯ ⟩ Жители села обнаружили в канаве машину, а рядом ни души

rus.postimees.ee
Facebook
Comments 1

Сегодня утром портал tarktee.mnt.ee опубликовал сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в начале дороги Параси-Пыйква-Расси в Ярвамаа, волости Тюри.

Дежурный пресс-представитель полиции пояснил, что на место происшествия прибыл полицейский патруль и обнаружил в канаве черный автомобиль Audi.

Людей возле разбитого автомобиля не было, о происшествии сообщили случайные прохожие, заметившие машину в придорожных кустах.

Прибывшие на место спасатели Спасательной команды Тюри искали возможных жертв в окрестностях, но никого не нашли.

Автомобиль ехал в сторону Сяревере, вылетел с левой обочины, перевернулся через крышу и врезался в дерево.

Авария произошла в селе Вилита. Полиция устанавливает точные обстоятельства происшествия, кто мог управлять автомобилем и почему он скрылся с места происшествия.

В автомобиле мог находиться водитель-новичок. На это указывала соответствующая маркировка на стеклах.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх