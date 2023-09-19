Если у вас завалялись эти монеты, скорее обратитесь на почту

Цель кампании — вернуть в обращение больше мелких «красных» монет номиналом в 1, 2 и 5 центов, чтобы сократить их производство и, следовательно, воздействие наличных денег на окружающую среду, передает пресс-служба центробанка.

В рамах акции в почтовом отделении Ярве в Таллинне и в почтовой конторе «Квартали» в Тарту за раз можно обменять собранные мелкие монеты весом до трех килограмм и без платы за услугу.