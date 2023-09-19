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Если у вас завалялись эти монеты, скорее обратитесь на почту

rus.postimees.ee
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Монеты.
Монеты. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Банк Эстонии и государственная почтовая фирма Eesti Post открыли кампанию обмена мелких монет на купюры, пишут Rus.ERR.

Цель кампании — вернуть в обращение больше мелких «красных» монет номиналом в 1, 2 и 5 центов, чтобы сократить их производство и, следовательно, воздействие наличных денег на окружающую среду, передает пресс-служба центробанка.

В рамах акции в почтовом отделении Ярве в Таллинне и в почтовой конторе «Квартали» в Тарту за раз можно обменять собранные мелкие монеты весом до трех килограмм и без платы за услугу.

Кампания продлится до 22 октября. Затем за услугу будут брать комиссию в размере 5% от общей суммы принесенных на обмен монет.

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