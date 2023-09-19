ФОТО ⟩ На месте работает полиция: в Нарве сносят очередной советский памятник

Памятник расположен в Темном саду. Надпись на нем гласит: «Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 г.»

«На месте горожан нет, людей не пускают, все полицией на 500 метров огорожено, - сообщает с места корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова. По ее словам, людей нет и за ограждениями, потому что все на работе, но вокруг очень много полицейских машин.

По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, на месте работают только полицейские Идаской префектуры.

Считается, что в Темном саду похоронены 83 красных стрелка, но, по данным рабочей группы при Госканцелярии, это фикция и могилы там нет. Памятник был установлен на этом месте в 1965 году и открыт 14 июля того же года.

Одновременно с демонтажом монумента будут произведены раскопки, чтобы окончательно установить наличие или отсутствие в земле человеческих останков. Предполагается, что демонтаж и раскопки в Темном саду продлятся до вечера 19 сентября. Подъезды к зоне работ оцеплены полицией, пишет «Северное побережье».