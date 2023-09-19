Cегодня утром в Нарве началась снос памятника красным стрелкам вильяндиского коммунистического полка.
ФОТО ⟩ На месте работает полиция: в Нарве сносят очередной советский памятник
Памятник расположен в Темном саду. Надпись на нем гласит: «Здесь захоронен прах бойцов Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии, павших в боях за освобождение города Нарвы в ноябре 1918 г.»
«На месте горожан нет, людей не пускают, все полицией на 500 метров огорожено, - сообщает с места корреспондент Rus.Postimees Диана Харламова. По ее словам, людей нет и за ограждениями, потому что все на работе, но вокруг очень много полицейских машин.
По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, на месте работают только полицейские Идаской префектуры.
Считается, что в Темном саду похоронены 83 красных стрелка, но, по данным рабочей группы при Госканцелярии, это фикция и могилы там нет. Памятник был установлен на этом месте в 1965 году и открыт 14 июля того же года.
Одновременно с демонтажом монумента будут произведены раскопки, чтобы окончательно установить наличие или отсутствие в земле человеческих останков. Предполагается, что демонтаж и раскопки в Темном саду продлятся до вечера 19 сентября. Подъезды к зоне работ оцеплены полицией, пишет «Северное побережье».
Решение рабочей группы
В ноябре прошлого года рабочая группа при Госканцелярии пришла к решению в вопросе памятника красным стрелкам вильяндиского коммунистического полка: «Речь идет как об идеологическом советском памятнике, направленном непосредственно против Эстонской Республики, так и о художественном мемориале, созданном в идеологических целях. По данным Нарвского музея, памятник был установлен в 1964 году по проекту Вальве Пормейстера. Хотя на памятнике указано, что здесь похоронены красные стрелки, это не соответствует действительности. Действительно, 83 красных стрелка, погибшие в ноябре 1918 года в бою под Йоаору, были похоронены в Темном саду сразу после боя, но в 1919 году их тела были перезахоронены на кладбище Сийверсти. В данном случае мы имеем дело с советским монументом, и он должен быть демонтирован».