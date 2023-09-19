Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из тех порядка 3600 граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Ляэнеметс: Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России
Об этом в понедельник вечером заявил глава МВД, социал-демократ Лаури Ляэнеметс, отвечая в Рийгикогу на вопрос оппозиционного депутата Хелле-Мооники Хельме из фракции EKRE.
«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать», - пояснил Ляэнеметс.