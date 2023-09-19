Ляэнеметс: Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать», - пояснил Ляэнеметс.