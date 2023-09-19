Некоммерческая организация ищет будущих лидеров образования всех возрастов

Программа Noored Kooli начинает 18-ый набор и ищет способных людей, готовых работать, чтобы каждый ребенок получил очень хорошее образование.
Отобранные для участия в программе приступят к работе в качестве учителей в сентябре 2024 года и при поддержке программы станут системными лидерами в образовании.
Вас ждет работа на полный рабочий день
Приглашаются высокообразованные люди всех возрастов, которые хотят работать в школе в течение двух лет, чтобы каждый ученик получил в школе академические и социальные навыки в дополнение к предметным знаниям. В ходе программы участники Noored Kooli проходят уникальную педагогическую подготовку, которая помогает им стать лидерами в сфере образования. При этом они работают полный рабочий день в общеобразовательной школе, преподают в основном 4-9 классам.
По словам руководителя по подбору персонала Эвелины Отс, программа приветствует людей из разных сфер, которые верят в возможность перемен.
«Эстонским ученикам необходимо образование, которое поможет им стать мотивированными и желающими учиться членами общества. Однако для этого наиболее способные взрослые должны внести свой вклад в решение больших и системных проблем образования», - сказала Отс.
Она добавила, что программа привлекает специалистов своего дела, выпускников вузов, готовых взять на себя ответственность за развитие школы.
Полезный опыт
Участник стартовавшего этой осенью 17-го набора Марек Атонен ранее работал на руководящей должности в Центре государственных услуг и начал преподавать математику в Таллиннской гимназии Куристику. О программе Noored Kooli он думал уже много лет, и он считает, что этот опыт будет способствовать его дальнейшему личному и профессиональному развитию в любом направлении.
«Как маленькая страна, мы должны иметь возможность уделять больше внимания индивидуальному развитию детей и молодежи. Я желаю своим ученикам, чтобы у них был выбор, а также желание и настойчивость ставить свои собственные цели и задачи и двигаться к ним», - сказал 46-летний Марек Атонен.
Ожидается, что успешный кандидат будет иметь высшее образование в любой области и готовность поработать учителем в эстонской школе в течение двух лет во время обучения по программе. Чтобы принять участие в программе, кандидат должен продемонстрировать свою высокую мотивацию, социальные компетенции, критическое мышление, навыки самоанализа, инициативу и ценности, связанные с обучением, в ходе комплексного трехэтапного процесса отбора.
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте Noored Kooli. Первый срок подачи заявок - 15 октября.
SA Noored Kooli - это некоммерческая организация, созданная при поддержке Swedbank Eesti и Heateo Sihtasutus, которая создает среду роста для развития лидеров в сфере образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование. Для этого отбираются способные руководители программы из разных слоев общества, которые не учились на учителей, но хотят внести свой вклад в эстонское образование и проработать учителем в школе не менее двух лет. В сотрудничестве с Таллиннским университетом программа предлагает им разностороннюю подготовку в области преподавания и управления. Через два года участники программы могут решить, хотят ли они продолжать работать преподавателями или перейти в другие сферы образования. За прошедшие годы Noored Kooli привлек в образование более 300 человек, большинство из которых до сих пор работают в сфере образования.