Некоммерческая организация ищет будущих лидеров образования всех возрастов

«Как маленькая страна, мы должны иметь возможность уделять больше внимания индивидуальному развитию детей и молодежи. Я желаю своим ученикам, чтобы у них был выбор, а также желание и настойчивость ставить свои собственные цели и задачи и двигаться к ним», - сказал 46-летний Марек Атонен.

Ожидается, что успешный кандидат будет иметь высшее образование в любой области и готовность поработать учителем в эстонской школе в течение двух лет во время обучения по программе. Чтобы принять участие в программе, кандидат должен продемонстрировать свою высокую мотивацию, социальные компетенции, критическое мышление, навыки самоанализа, инициативу и ценности, связанные с обучением, в ходе комплексного трехэтапного процесса отбора.

SA Noored Kooli - это некоммерческая организация, созданная при поддержке Swedbank Eesti и Heateo Sihtasutus, которая создает среду роста для развития лидеров в сфере образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование. Для этого отбираются способные руководители программы из разных слоев общества, которые не учились на учителей, но хотят внести свой вклад в эстонское образование и проработать учителем в школе не менее двух лет. В сотрудничестве с Таллиннским университетом программа предлагает им разностороннюю подготовку в области преподавания и управления. Через два года участники программы могут решить, хотят ли они продолжать работать преподавателями или перейти в другие сферы образования. За прошедшие годы Noored Kooli привлек в образование более 300 человек, большинство из которых до сих пор работают в сфере образования.