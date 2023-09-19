Этим летом число краж в магазинах возросло в два раза

По словам руководителя службы безопасности Viking Security Юхана Айя, продолжающиеся экономические трудности четко отражаются в статистике краж. «Количество товаров, которые люди пытаются вынести из магазинов, увеличивается. Ассортимент товаров, которые пытаются украсть, свидетельствует о том, что черный рынок товаров, продающихся ниже магазинной цены, никуда не исчез», - сказал Айя.

Чтобы сдержать воров, понадобились наручники

Айя отметила, что самые крупные попытки кражи превышали 1300 евро, когда пытались украсть, например, дорогую парфюмерию, а также постельное белье.

По словам руководителя службы безопасности Viking Security, количество попыток краж на более, чем 100 евро увеличилось летом почти в пять раз по сравнению с прошлым годом, а рост попыток краж с применением насилия, зафиксированных зимой и весной, также продолжился.

«Попыток насилия было больше, чем прошлым летом, сотрудникам службы безопасности пришлось использовать наручники при задержании нарушителей закона. Однако рост числа инцидентов с применением насилия был меньшим, чем рост общего числа попыток краж», - пояснила Айя.

В качестве положительного показателя он отметил, что количество попыток краж со стороны несовершеннолетних оказалось несколько ниже, чем прошлым летом.

«В то же время недавно при задержании женщины, пытающейся украсть крупную сумму денег, сотрудники службы безопасности выяснили, что ее сообщницей была собственная дочь», - сказал Айя.

Будущее не выглядит радужным

В свете последних экономических прогнозов Юхан Айя подсчитал, что давление воров на магазины, а также дома и предприятия сохранится и даже увеличится.