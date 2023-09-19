Simple Session снова в Таллинне! Нас ожидает грандиозная неделя, полная экстремального спорта

«Мы хотим возродить легендарные места в городском пространстве и привнести на улицы жизнь, частью которой являются не только автомобили», — добавил Калмре, который, помимо Simple Session, также является одним из двух организаторов Tour d'ÖÖ - популярной велосипедной прогулки по городу.

В рамках пятничного Международного дня без автомобиля состоится велопробег Tour d'ÖÖ, который начнется перед Unibet Arena и завершится у Батарейной крепости. Маршрут также пройдет и по территории фабрики Пыхьяла. Всего будет преодолено около 15 километров, и на маршруте можно будет встретить участников Simple Session.

Расписание Simple Session 20-24 сентября

В среду, 20 сентября, с 15:00 уличный джэм в бастионе Скооне (состоится, если асфальт бастиона будет сухим).

В четверг, 21 сентября, на ступенях площади Вабадузе состоится зрелищное шоу скейтбордов и BMX.

В пятницу, 22 сентября, в сотрудничестве с проектом «Таллинн – Зеленая столица» и по случаю Международного дня без автомобилей состоится 73-й заезд Tour d'ÖÖ. Место встречи в 19:00 перед Unibet Arena, финиш – в Батарейной тюрьме. На сегодняшний день на мероприятие зарегистрировались почти четыре тысячи человек.

Все мероприятия на открытом воздухе бесплатны и открыты для всех желающих. Мероприятия в бастионе Скооне и на площади Вабадузе состоятся только в случае сухой погоды. На основные мероприятия Simple Session, которые запланированы в крытом скейтпарке на субботу и воскресенье, билеты продаются в сети Piletitasku.