Завтра, 20 сентября, стартует международный фестиваль экстремальных видов спорта Simple Session. Открытие состоится в легендарном скейтпарке Skoone Bastion. Кульминацией беспрецедентной гонки по склону на скейтбордах и велосипедах BMX станут соревнования, которые пройдут в выходные на крытой арене фабрики Пыхьяла, где участники X Игр и Олимпийских игр померятся силами друг с другом.
Simple Session снова в Таллинне! Нас ожидает грандиозная неделя, полная экстремального спорта
В Таллинне ожидается более сотни лучших скейтбордистов и велосипедистов BMX мира из 28 стран. К нам приедут, например, американская звезда BMX Гаррет Рейнольдс, легендарный скейтбордист Аарон «Челюсти» Хомок. Однако мероприятие не ограничится территорией старого завода.
«Скейтборд и BMX — это виды спорта, зародившиеся на улицах, поэтому лучшие спортсмены мира, уже приехавшие в Таллинн, вовсю гуляют по городу и тестируют всевозможные места на скейтбордах и трюковых велосипедах. Городской пейзаж на этой неделе получился очень красочным, поскольку сейчас здесь активно проводят время спортсмены-экстремалы. Мы скрестили пальцы, чтобы погода была на нашей стороне, и мы смогли бы в полной мере реализовать запланированные на улицах города мероприятия», — сказал Ристо Калмре, организатор Simple Session.
Если не будет дождя, то в среду с 15:00 в недавно отремонтированном скейт-парке Skoone Bastion DIY пройдет ряд мероприятий, таких как быстрый спуск, прыжки и трюковые соревнования. В случае дождя время мероприятия будет изменено, все обновления будут публиковаться в социальных сетях.
В четверг на площади Вабадузе в сотрудничестве с Visit Estonia будет установлена инсталляция в форме тартуского моста, символизирующая возвращение Simple Session к истокам – ведь именно в Тарту в 2000 году стартовало мероприятие, ставшее теперь одним из самых известных событий экстремального спорта в мире. В августе 2024 года Simple Session, спустя более 15 лет, вновь пройдет в Тарту.
«Мы хотим возродить легендарные места в городском пространстве и привнести на улицы жизнь, частью которой являются не только автомобили», — добавил Калмре, который, помимо Simple Session, также является одним из двух организаторов Tour d'ÖÖ - популярной велосипедной прогулки по городу.
В рамках пятничного Международного дня без автомобиля состоится велопробег Tour d'ÖÖ, который начнется перед Unibet Arena и завершится у Батарейной крепости. Маршрут также пройдет и по территории фабрики Пыхьяла. Всего будет преодолено около 15 километров, и на маршруте можно будет встретить участников Simple Session.
Расписание Simple Session 20-24 сентября
В среду, 20 сентября, с 15:00 уличный джэм в бастионе Скооне (состоится, если асфальт бастиона будет сухим).
В четверг, 21 сентября, на ступенях площади Вабадузе состоится зрелищное шоу скейтбордов и BMX.
В пятницу, 22 сентября, в сотрудничестве с проектом «Таллинн – Зеленая столица» и по случаю Международного дня без автомобилей состоится 73-й заезд Tour d'ÖÖ. Место встречи в 19:00 перед Unibet Arena, финиш – в Батарейной тюрьме. На сегодняшний день на мероприятие зарегистрировались почти четыре тысячи человек.
Все мероприятия на открытом воздухе бесплатны и открыты для всех желающих. Мероприятия в бастионе Скооне и на площади Вабадузе состоятся только в случае сухой погоды. На основные мероприятия Simple Session, которые запланированы в крытом скейтпарке на субботу и воскресенье, билеты продаются в сети Piletitasku.
Городские мероприятия Simple Session поддерживает проект «Таллинн – Зеленая столица 2023».
Simple Session 23 поддерживают Red Bull, LHV, KIA, Ampler Bikes, Canyon Bikes, Visit Estonia, Metsä Wood, Министерство культуры, город Таллинн, «Таллинн – Зеленая столица Европы 2023», DELFI и Kunstform BMX.