В Латвии получатели российских пенсий остались без выплат. Грозит ли это Эстонии?

Пенсионный фонд России сообщил Латвии, что они ищут решение, как осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только средства поступят, Агентство государственного социального страхования Латвии обеспечит их выплату.

«С выплатами в третьем квартале 2023 года у нас проблем не было», - сказала Rus.Postimees советник по коммуникациям Департамента социального страхования Эстонии Ксения Репсон-Дефорж. По ее словам, последний раз департамент сделал перечисление пенсий 4041 российскому пенсионеру 8 сентября на общую сумму 638 788 евро.