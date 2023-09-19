В Латвии получатели российских пенсий остались без выплат. Грозит ли это Эстонии?

Выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили, пишет Rus.Tvnet. Есть ли риск, что похожая ситуация возникнет в Эстонии?
Пенсионный фонд России сообщил Латвии, что они ищут решение, как осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только средства поступят, Агентство государственного социального страхования Латвии обеспечит их выплату.
«С выплатами в третьем квартале 2023 года у нас проблем не было», - сказала Rus.Postimees советник по коммуникациям Департамента социального страхования Эстонии Ксения Репсон-Дефорж. По ее словам, последний раз департамент сделал перечисление пенсий 4041 российскому пенсионеру 8 сентября на общую сумму 638 788 евро.
«Средняя сумма выплаченных им пенсий во втором квартале 2023 года составляла 202 евро в квартал, что за месяц составляет 67 евро», - сказала Репсон-Дефорж.