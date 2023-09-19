КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство не имеет четкого видения экономики Эстонии

У правительства нет четкого видения того, как развивать эстонскую экономику, хотя Эстония, которая находится в непосредственной близости от войны в Украине, нуждается в стабильной экономической среде больше, чем когда-либо.
Конечно, это правда, что нынешнюю власть нельзя во всем винить. Нынешняя коалиция не начинала полномасштабную войну против Украины и не брала кредитов. Но действия правительства по борьбе с экономическими затруднениями оставляют желать лучшего.
Экономика Эстонии во многом зависит от внешних факторов. Поэтому почти всегда вопрос состоит в том, насколько правительство готово к изменению этих факторов. Лет 15 назад, во время экономического кризиса, у правительства был четкий план - сокращать. В то время это нанесло ущерб многим людям, но Эстония смогла преодолеть экономический кризис.
А что сейчас? Сейчас мы видим ажиотаж вокруг госбюджета, где каждый партнер по коалиции пытается перетянуть одеяло на себя, но результат нулевой. Бюджет - это практический вопрос, но экономическое видение - это более широкая тема, требующая стратегического мышления. Вопрос состоит в том, обладают ли коалиционные политики стратегическим мышлением? План вывода денег из сектора образования доказывает, что такого мышления - нет.
Самая большая экономическая проблема Эстонии - нестабильность. Отсутствие уверенности у предпринимателей. Все взаимосвязано: например, когда пандемия коронавируса и война в Украине нанесли тяжелый удар по многим отраслям экономики, у политиков появилась прекрасная возможность во время избирательной кампании пообещать блестящее будущее предпринимателям, страдавшим годами. Наряду с этим, нынешняя коалиция давала пустые обещания. Это было похоже на откровенную аферу, как если бы кто-то расплатился кредитной картой за всю таверну.
Но теперь идет борьба с похмельем, а на счету не осталось денег. Но самое главное, бизнесам - а по сути, всем избирателям - были даны обещания, которые правительство не в состоянии сдержать. Вместо светлого будущего у нас повышение налогов, правительство пытается отовсюду наскрести деньги.
Отсюда и главный вопрос: если перед выборами давались пустые обещания, то как им можно верить сейчас? Инвесторам нужны четкие и обоснованные обещания - не во всем можно винить тот факт, что Эстония является прифронтовой страной. Тем более, что между политиками и нашими экономическими локомотивами внутри страны должны выстраиваться доверительные отношения.
На данный момент вместо доверительных отношений мы видим трепыхания из стороны в сторону, будь то предложения увеличить налоги на банки или отменить «налоговый горб». Это микроменеджмент, еще раз свидетельствующий об отсутствии четкого видения.
После распада Советского Союза Эстония стала балтийским тигром, прыгнувшим дальше всех от бывших союзных республик. Мы также были в авангарде во всей Восточной и Центральной Европе, поэтому наша простая и понятная налоговая система, а затем и электронное государство были приведены в пример всему миру.
Движущей силой смелых реформ было желание избавиться от советского бремени и как можно скорее вступить в Евросоюз. Мы сняли с себя имидж принадлежности к России и показали, что мы успешная маленькая страна, которая является частью Запада.
Куда делись эти достижения и опыт? Геополитические реалии для Эстонии не изменились - мы уже 500 лет находимся рядом с империалистической Россией, которая до сих пор пытается повсюду раскинуть свои щупальца. Стабильная экономическая среда является частью уравнения, с помощью которого мы сопротивляемся давлению России.