КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство не имеет четкого видения экономики Эстонии

Но теперь идет борьба с похмельем, а на счету не осталось денег. Но самое главное, бизнесам - а по сути, всем избирателям - были даны обещания, которые правительство не в состоянии сдержать. Вместо светлого будущего у нас повышение налогов, правительство пытается отовсюду наскрести деньги.

Отсюда и главный вопрос: если перед выборами давались пустые обещания, то как им можно верить сейчас? Инвесторам нужны четкие и обоснованные обещания - не во всем можно винить тот факт, что Эстония является прифронтовой страной. Тем более, что между политиками и нашими экономическими локомотивами внутри страны должны выстраиваться доверительные отношения.

На данный момент вместо доверительных отношений мы видим трепыхания из стороны в сторону, будь то предложения увеличить налоги на банки или отменить «налоговый горб». Это микроменеджмент, еще раз свидетельствующий об отсутствии четкого видения.

После распада Советского Союза Эстония стала балтийским тигром, прыгнувшим дальше всех от бывших союзных республик. Мы также были в авангарде во всей Восточной и Центральной Европе, поэтому наша простая и понятная налоговая система, а затем и электронное государство были приведены в пример всему миру.

Движущей силой смелых реформ было желание избавиться от советского бремени и как можно скорее вступить в Евросоюз. Мы сняли с себя имидж принадлежности к России и показали, что мы успешная маленькая страна, которая является частью Запада.