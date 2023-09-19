Галерея ⟩ Руководители банков отправились на встречу с премьер-министром

Правительство обсуждает госбюджет на следующий год и по предложению социал-демократов рассматривает введение банковского налога в Эстонии.

Несмотря на то, что пресс-служба правительства приглашала журналистов в 11:30 на Тоомпеа, пообещав, что премьер-министр Кая Каллас даст комментарии после встречи с банкирами, журналист Postimees выяснил на месте, что этого не произойдет.