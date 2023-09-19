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Галерея ⟩ Руководители банков отправились на встречу с премьер-министром

Rus.Postimees
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Сегодня, 19 сентября, в доме Стенбока премьер-министр Кая Каллас встречается с руководителями банков, чтобы обсудить возможный банковский налог.

Правительство обсуждает госбюджет на следующий год и по предложению социал-демократов рассматривает введение банковского налога в Эстонии. 

Несмотря на то, что пресс-служба правительства приглашала журналистов в 11:30 на Тоомпеа, пообещав, что премьер-министр Кая Каллас даст комментарии после встречи с банкирами, журналист Postimees выяснил на месте, что этого не произойдет.

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс предложил партнерам по коалиции, чтобы коммерческие банки, действующие в Эстонии, могли за три года собрать в государственный бюджет почти миллиард евро, а точнее 951 миллион евро.

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