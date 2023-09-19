Видео ⟩ Полиция наглядно показала, почему эстонские водители попадают в ДТП

В Эстонии большинство аварий происходит на парковках, когда один автомобиль слегка притирает другой. На второй строчке рейтинга с большим отрывом от остальных – ДТП, при которых происходит наезд сзади. Как правило, они случаются из-за несоблюдения дистанции или по причине посторонних занятий за рулем.
Центр надзора за дорожным движением в очередной раз опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook подборку видео, на которых запечатлены ДТП, произошедшие в разных уголках страны, но все они имеют одну общую черту – один из участников аварии совершает наезд сзади.
В своей публикации стражи правопорядка призывают следить за движением, чтобы не быть застигнутым врасплох действиями едущих впереди. «Быть может, у вас и хорошая реакция, но насколько вы уверены в навыках человека, который находится позади вас?» – вопрошают полицейские.
Закон о дорожном движении
Статья 46. Дистанция и боковой интервал
(1) Водитель должен в зависимости от скорости движения транспортного средства, а также дорожных и метеорологических условий соблюдать такую дистанцию, которая позволяет избежать наезда на другое транспортное средство в случае неожиданного торможения или остановки последнего.
(2) На дороге в населенном пункте время, затрачиваемое на преодоление дистанции между движущимися друг за другом транспортными средствами, должно при нормальных условиях составлять не менее двух секунд, а на дороге за пределами населенного пункта – не менее трех секунд. Это требование не действует при выезде для совершения обгона со своей полосы движения с подачей соответствующего сигнала световым указателем поворота.
«Сели за руль – все внимание на дорогу. Любые посторонние занятия отвлекают вас, и вы можете упустить из виду что-то важное. Необходимость соблюдать дистанцию не просто так (исключения - желание обогнать впереди идущий автомобиль и т.д. - это отдельный вопрос) прописана в законе. Чем быстрее движется автомобиль, тем больше работы приходится выполнять клеткам мозга, и хотя большинство водителей считают, что они, по крайней мере, «лучше всех в Лифляндии» (цитата из "Последней реликвии" - прим. ред.) справляются с управлением, на обработку информации требуется время, и при обнаружении угрозы автомобиль успеет проехать несколько метров, прежде чем водитель сможет принять решение и начать действовать. Соблюдайте дистанцию!» – резюмировали стражи правопорядка.