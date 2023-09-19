Видео ⟩ Полиция наглядно показала, почему эстонские водители попадают в ДТП

Центр надзора за дорожным движением в очередной раз опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook подборку видео, на которых запечатлены ДТП, произошедшие в разных уголках страны, но все они имеют одну общую черту – один из участников аварии совершает наезд сзади.

В своей публикации стражи правопорядка призывают следить за движением, чтобы не быть застигнутым врасплох действиями едущих впереди. «Быть может, у вас и хорошая реакция, но насколько вы уверены в навыках человека, который находится позади вас?» – вопрошают полицейские.

Закон о дорожном движении

Статья 46. Дистанция и боковой интервал

(1) Водитель должен в зависимости от скорости движения транспортного средства, а также дорожных и метеорологических условий соблюдать такую дистанцию, которая позволяет избежать наезда на другое транспортное средство в случае неожиданного торможения или остановки последнего.

(2) На дороге в населенном пункте время, затрачиваемое на преодоление дистанции между движущимися друг за другом транспортными средствами, должно при нормальных условиях составлять не менее двух секунд, а на дороге за пределами населенного пункта – не менее трех секунд. Это требование не действует при выезде для совершения обгона со своей полосы движения с подачей соответствующего сигнала световым указателем поворота.