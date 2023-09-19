В Таллинне пройдет Фестиваль яблок

В субботу, 23 сентября, с 11 до 15 часов на парковке торгового центра Arsenal пройдет ежегодный Фестиваль яблок, на который съедутся местные хуторяне и малые предприниматели, а помимо яблок на прилавках найдется и много других даров осени.
В день начала астрономической осени десятки разных сортов яблок можно будет приобрести прямо у местных хуторян – свои яблоки привезут хутор Ребасе из Ярвамаа, хутор Раудале из Йыгевамаа и сад Аакре с границы Тарту- и Валгамаа. Помимо яблок на фестивале можно будет купить домашний яблочный сок, картофель особых сортов и другие овощи, а также мед, ягоды, заготовки, выпечку и многое другое. Ladies Circle Estonia проведут благотворительную продажу выпечки из яблок.
Фестиваль яблок пройдет в Arsenal в Пыхья-Таллинне уже в шестой раз. Так как в прошлые годы количество посетителей ярмарки все время росло, ярмарка переместилась на открытый воздух – на парковку со стороны улицы Теэстузе, по адресу Эрика, 14.