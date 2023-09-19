ПЕРЕГОВОРЫ ПО БЮДЖЕТУ ⟩ Министр внутренних дел: «Мы могли бы договориться уже сегодня»

Ключевым конфликтом по-прежнему остается вопрос, как залатать дыру в государственном бюджете. Социал-демократы выступили с идеей введения банковского налога, но член «Ээсти 200» с заявил сегодня ERR, что этого не произойдет.

«Весьма интересно, что он это сказал. Возможно, он знает больше меня, - прокомментировал Ляэнеметс. - Возможно, Марек Рейнаас имел в виду, что у премьер-министра сегодня встреча с руководителями банков. Я не знаю, возможно, у него какая-то предварительная информация или просто хорошая интуиция».

По его словам, при обсуждении банковского налога важная логика заключается в том, что банки вносят свой вклад в экономику. «Если это не банковский налог, то, например, повышение авансового подоходного налога. Или какая-то другая схема... Сама по себе схема так не важна».

Как пишет в сегодняшней газете Postimees, на коалиционных переговорах обсуждалась и отмена так называемого налогового горба, но Партия реформ не откажется от этих своих главных принципов. «Я бы сказал, что было бы разумно не возвращаться к тому же старому налоговому горбу. В этом случае было бы лучше ввести более классический прогрессивный подоходный налог. Всем понятно, где заканчиваются границы и сколько кто платит», - говорит он.