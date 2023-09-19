Каллас: «Вырклаэв сообщил мне о денежном разговоре канцелярии президента в конце июня»

Рейнсалу спросил премьер-министра, когда она впервые услышала о разговорах между министром финансов Мартом Вырклаэвом, канцлером министерства финансов Мерике Сакс и внутренним советником президента Тоомасом Сильдамом, и о том, что она предприняла.

«Бюджетной политикой занимается министр финансов Март Вырклаэв, и он сообщил мне о разговоре в конце июня, когда заявил, что не может удовлетворить дополнительный запрос канцелярии президента из-за этого разговора. Я приняла к сведению информацию», - ответила Каллас.

На вопрос, говорила ли она с самим президентом по финансовым вопросам, премьер-министр ответила, что это произошло во время телефонного разговора в июне, когда она объясняла президенту график законопроектов.

Напомним, 9 июня состоялся предполагаемый разговор Сильдама и Сакс, 14 июня Вырклаэв в ответ на повторное письмо из канцелярии президента заявил, что дополнительные деньги им выделить не удастся.

Канцлер Министерства финансов Мерике Сакс призналась Postimees в начале августа, что с ней беседовал внутренний советник президента Алара Кариса Тоомас Сильдам, в разговоре он связал выделение денег с президентским ведомством и принятием законопроектов. По словам Сакс, ей намекнули, что нехватка ресурсов мешает работать быстро. В то время правительство находилось в сложной ситуации с принятием законов, поскольку препятствование оппозиции ставило под угрозу их своевременное принятие и обнародование.