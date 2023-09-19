Каллас: «Вырклаэв сообщил мне об этом разговоре в конце июня»

Премьер-министр Кая Каллас уточнила, отвечая на вопросы главы специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, что ей нечего добавить к представленным в СМИ свидетельствам о разговоре между советником президента и канцлером Министерства финансов.
Рейнсалу спросил премьер-министра, когда она впервые услышала о разговорах, происходивших между министром финансов Мартом Вырклаэвом, канцлером Министерства финансов Мерике Сакс и советником президента по внутренним вопросам Тоомасом Сильдамом, и что она предприняла.
«Бюджетной политикой занимается министр финансов Март Вырклаэв, и он сообщил мне о разговоре в конце июня, когда заявил, что не может удовлетворить дополнительный запрос канцелярии президента. Я приняла эту информацию к сведению», - ответила Каллас.
На вопрос, говорила ли она на тему финансов с самим президентом, премьер-министр ответила, что это произошло во время телефонного разговора в июне, когда она объясняла президенту график законопроектов.
Напомним, 9 июня состоялся предполагаемый разговор Сильдама и Сакс, 14 июня Вырклаэв в ответ на повторное письмо из канцелярии президента заявил, что дополнительные средства им выделить не удастся.
Канцлер Министерства финансов Мерике Сакс призналась Postimees в начале августа, что с ней беседовал советник по внутренним вопросам президента Алара Кариса Тоомас Сильдам, в разговоре он связал выделение денег с президентским ведомством и принятием законопроектов. По словам Сакс, ей намекнули, что нехватка ресурсов мешает работать быстро. В то время правительство находилось в сложной ситуации с принятием законов, поскольку препятствование оппозиции ставило под угрозу их своевременное принятие и оглашением.
Затем для обсуждения вопроса собралась специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом, где Каллас уполномочила Вырклаэва представлять ее интересы. Рейнсалу возмутился из-за отсутствия премьер-министра, поскольку министр финансов не смог ответить на вопросы, касающиеся Каллас.