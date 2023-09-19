ВИДЕО ⟩ Снова война: Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», - сообщило Минобороны Азербайджана. Также утверждается, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

«Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!» - написал в своем Telegram бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян.

Минобороны Армении в свете боевых действий в Нагорном Карабахе заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.

В городах Нагорного Карабаха звучит воздушная тревога. Сообщается, что в небе видны беспилотники.

Поводом для начала боевых действия Азербайджан называет «систематические обстрелы позиций Азербайджанской Армии формированиями вооружённых сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования азербайджанских территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций».