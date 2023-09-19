Сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористические мероприятия» локального характера в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».
ВИДЕО ⟩ Война: Азербайджан нанес удары по территории Нагорного Карабаха
«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», - сообщило Минобороны Азербайджана. Также утверждается, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.
«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении Минобороны.
«Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!» - написал в своем Telegram бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян.
Минобороны Армении в свете боевых действий в Нагорном Карабахе заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.
В интервью изданию Politico советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по международной повестке Икмет Алиев сказал, что местное армянское население было извещено о предстоящей операции через смс-сообщения, сообщает русская служба «Би-би-си». Им рекомендовано не приближаться к военным объектам, которые могут стать легитимной целью для поражения.
В городах Нагорного Карабаха звучит воздушная тревога. Сообщается, что в небе видны беспилотники.
Поводом для начала боевых действия Азербайджан называет «систематические обстрелы позиций Азербайджанской Армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования азербайджанских территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций».
Армения эти обвинения отвергает. «Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что подразделения ВС Армении якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности», - сообщает Минобороны страны.
В Нагорном Карабахе сообщают о 80 раненых и пяти погибших
Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о 80 раненых, находящихся в медцентре, и пяти погибших.
Сообщается, что среди раненых 15 мирных жителей.