ВИДЕО ⟩ Война: Азербайджан нанес удары по территории Нагорного Карабаха

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», - сообщило Минобороны Азербайджана. Также утверждается, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении Минобороны.

«Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!» - написал в своем Telegram бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян.

Минобороны Армении в свете боевых действий в Нагорном Карабахе заявило, что на границах страны ситуация относительно стабильная.