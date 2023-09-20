Евграфов: Райк потеряла пост мэра из-за неуважения к нарвитянам; город ждут трудности из-за цен на тепло

Когда в первой половине сентября были анонсированы планы по смене власти в Нарве, едва ли не первым пунктом в претензиях к Катри Райк была названа ее пассивность при осуществленном государством переименовании нарвских улиц, названных в честь красноармейцев. Многим экспертами высказывается мнение, что если бы обошлось без выделения такой причины, то о вотуме недоверия мэру не стали бы говорить и писать как об очень крупном скандале.

- Как вам кажется сейчас, уместными ли были обвинения в адрес Катри Райк, связанные с переименованием улиц, ведь именно после них пошли разговоры о том, что Нарва снова очень сильно противопоставила себя всей остальной Эстонии?

- Вопрос с переименованием улиц вообще не являлся причиной для отставки Катри Райк. В том интервью, на которое многое ссылались, разговор с моей стороны на самом деле шел только о том, что Катри Райк не может выстроить нормально работу и поэтому сотрудничество горсобрания с ней стало невозможным. И вопрос улиц был приведен мною только как один из примеров такого положения. Существовало решение горсобрания, также существовало решение министра о том, чтобы переименовать улицы, и для нас было очень важно понять, как могут одновременно действовать два правовых акта.