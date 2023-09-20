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Евграфов: Райк потеряла пост мэра из-за неуважения к нарвитянам; город ждут трудности из-за цен на тепло

Павел Соболев
, журналист
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  • Михаил Кылварт не имеет к отставке Катри Райк никакого отношения
  • Имя нового мэра Нарвы станет известно через пару недель
  • Все нарвитяне хотят, чтобы нарвские дети овладели бы эстонским на высоком уровне

В минувшую субботу Нарвское горсобрание отправило в отставку мэра Катри Райк. Одной из причин выражения недоверия называлось отсутствие нормального сотрудничества между мэрией и горсобранием. Более подробно о причинах для выражения недоверия Райк, о том, какие программные задачи ставит перед собой новое большинство в городском парламенте, в студии Postimees порассуждал депутат Рийгикогу, председатель фракции «Нарва» в Нарвском горсобрании Алексей Евграфов (Центристская партия).

Когда в первой половине сентября были анонсированы планы по смене власти в Нарве, едва ли не первым пунктом в претензиях к Катри Райк была названа ее пассивность при осуществленном государством переименовании нарвских улиц, названных в честь красноармейцев. Многим экспертами высказывается мнение, что если бы обошлось без выделения такой причины, то о вотуме недоверия мэру не стали бы говорить и писать как об очень крупном скандале.

- Как вам кажется сейчас, уместными ли были обвинения в адрес Катри Райк, связанные с переименованием улиц, ведь именно после них пошли разговоры о том, что Нарва снова очень сильно противопоставила себя всей остальной Эстонии?

- Вопрос с переименованием улиц вообще не являлся причиной для отставки Катри Райк. В том интервью, на которое многое ссылались, разговор с моей стороны на самом деле шел только о том, что Катри Райк не может выстроить нормально работу и поэтому сотрудничество горсобрания с ней стало невозможным. И вопрос улиц был приведен мною только как один из примеров такого положения. Существовало решение горсобрания, также существовало решение министра о том, чтобы переименовать улицы, и для нас было очень важно понять, как могут одновременно действовать два правовых акта.

У нас был такой вопрос, и Катри об этом знала. Но, тем не менее, она побежала впереди паровоза для того, чтобы поменять эти таблички. Мы не спорили с министром. Мы просто хотели понять, почему законодательство допускает такие ситуации, и как нужно поступать тогда, когда действуют два правовых акта.

- Новому председателю Центристской партии Михаилу Кылварту пришлось и после своего избрания, и за пару дней до него много говорить о том, что он никогда не был пророссийским политиком, напоминать, что в конце февраля 2022 года он прибыл во Львов, что куда важнее его поездки на Селигер в 2010 году. Не были ли вести из Нарвы о том, что нарвские центристы хотят сместить эстонского мэра, которому не нравятся названия «красноармейских» улиц, медвежьей услугой Кылварту? Получалось, что обвинения в адрес центристов в том, что они ностальгируют по советскому прошлому, имеют почву?

- Вы исходите из неверной информации, потому что когда в Нарвском горсобрании было голосование по вопросу улиц, одна из двух фракций с участием центристов, фракция Kesk, вообще не голосовала. Я повторю это еще раз, потому что это очень важно: вопрос с улицами уже решен, эта страница перевернута. Надо идти дальше, никто не пытается вернуться в прошлое, никто не пытается добиться обратного переименования этих улиц.

Нарва - это эстонский город, в Нарве живут люди, которые любят Эстонию, и в спорах об этом нужно поставить точку. Если кому-то хочется утверждать, что Нарва ближе к России, то, уверяю вас, на самом деле это не так. Нарва - это часть Эстонии, и именно так это будет и впредь.

- Эстонская пресса не устает напоминать, что всего месяц назад Катри Райк и Алексей Евграфов находились в одной лодке, когда фракции Respekt и Narva Heaks подписали коалиционное соглашение. Кто-то считает, что сигналом к смене власти в Нарве стала победа Михаила Кылварта в борьбе за пост главы Центристской партии. Если это не так, то что же за последнее время произошло такого, что сделало для недавних партнеров команды Райк сотрудничество с ней невозможным? В чем именно в последнее время проявилась та некомпетентность Катри Райк, о которой много говорилось инициаторами вотума недоверия?

- Вотум недоверия, скажу еще раз, никак не был связан с вопросом улиц, потому что Катри Райк ведь сама устранилась от этой темы, она сразу сказала, что этот вопрос она решать не будет. Тему улиц в контексте вотума обсуждать нельзя, это совершенно никак не связано.

Большинство причин для отставки Райк я назвал, когда зачитывал на сессии горсобрания заявление о вотуме недоверия. Это нарушение взаимодействия между горуправой и горсобранием, можно также вспомнить множество случаев, когда документы из горуправы поступали совершенно непроработанными. И они возвращались обратно комиссиями городского собрания.

Бывало и так, что управа сама их отзывала, признавая тем самым свою некомпетентность. Можно вспомнить и то, как изменения в бюджет вносились за пару часов до заседания горсобрания, что является нонсенсом.

Обязательно нужно говорить и о том, что за период нахождения Катри Райк на посту мэра долговая нагрузка города выросла в 1,7 раз. Когда в 2020 году с поста мэра смещали Алексея Евграфова, эта нагрузка составляла 28 млн евро. Сейчас она составляет 47 млн евро.

Когда сейчас говорят о том, что это увеличение было неизбежно из-за повышения цен на строительство, то я решительно возражаю против таких утверждений. Потому что в 2020 году был четкий план инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в городе. Смею вас заверить, что все эти проекты должны были быть закончены еще в прошлом году. Но работы были затянуты. Затянуты управой, руководимой Катри Райк. И именно эта некомпетентность в работе привела к тому, что работы стали выполняться уже по более высоким ценам. Городу пришлось добавлять десятки миллионов евро.

Также мы можем вспомнить о неуважительном отношении Катри Райк к учителям, которых она отправляла работать на завод. Можем вспомнить нарисованный ею образ нарвитянина со сломанной гвоздикой и пакетом Maxima. На примере таких вещей неуважительное отношение к горожанам прослеживалось на протяжении всего руководства Катри Райк городом.

Ну и самое главное. Если новая правящая фракция в горсобрании не чувстует доверия к мэру, неоднкоратно демонстрировавшему свое пренебрежительное отношение к депутатам, то становится ясно, что с этим мэром больше не по пути. Так что это чисто политическое решение. Нужно найти нового мэра, с которым можно будет выстроить нормальное сотрудничество.

- Председатель Нарвского округа Центристской партии Тармо Таммисте сказал журналистам, что некоторое время тому назад Михаил Кылварт встретился с вами и с Татьяной Стольфат и что именно после этой встречи острые противоречия, существовавшие между разными группами нарвских центристов, оказались сглажены, обиды забиты. Хочу спросить у вас, сглажены ли противоречия настолько, чтобы не было опасности их нового обострения, и можно ли сказать, что все-таки главная мотивирующая сила к изменениям во власти в Нарве находилась в Таллинне, в лице Михаила Кылварта?

- Я могу подтвердить, что мы встречались с Михаилом, была как встреча с моим участием и участием Татьяны Стольфат, так были встречи и с более широким кругом участников. Безусловно, своим присутствием, своим словом Михаил сыграл важную роль в том, чтобы центристы в Нарве объединились. И теперь впервые за много лет все центристы в Нарвском горсобрании состоят в одной фракции.

С чем я никак не могу согласиться, так это с утверждениями некоторых СМИ, согласно которым Михаил Кылварт был инициатором вотума недоверия Катри Райк. Это не так. Выражение вотума недоверия зрело уже давно. Те депутаты, которые проголосовали за отставку Катри, пришли к этому решению уже некоторое время назад. Так что к отставке мэра Нарвы Кылварт отношения не имеет, а вот к объединению нарвских центристов в одну фракцию действительно имеет, и за это его можно поблагодарить. Это та помощь, которая действительно была нужна.

Если же говорить об отношениях внутри фракции, то на данный момент мне видится, что фракция стабильна и едина. Я могу выразить уверенность, что как минимум в этом составе, а, может быть, и в расширенном, если к нам присоединятся и некоторые другие депутаты, мы дойдем до выборов 2025 года. Причем единой и слаженной командой.

- Каких качеств в вашей фракции больше всего ждут от нового мэра? Может ли в качестве успокаивающего Эстонию кандидата быть предложен человек с родным эстонским языком, чтобы разговоры о том, что в Нарве сняли мэра-эстонца, которому не нравились советские названия улиц, прекратились? Может ли этим человеком стать тартусец Яан Тоотс, близкий соратник Михаила Кылварта?

- Я не будут сейчас называть каких-то имен, мы сейчас разговариваем с кандидатами, также ведутся разговоры внутри фракции. Пока все это идет в абсолютно конструктивном ключе. Члены фракции готовы выслушивать разные точки зрения, что меня радует. Я верю, что через пару недель мы сможем выйти с кандидатом в мэры к общественности, назвав его имя.

- Какие цели ставит перед собой новое большинство в городском собрании, каковы программные задачи новой нарвской власти до местных выборов 2025 года?

- На самом деле, два года - это не такой уж большой период времени. Половина срока у этого депутатского корпуса уже позади. Безусловно, перед нами стоит много вопросов, которые мы обязаны решить. Это, как я уже говорил, налаживание нормальной работы с управой. Это архиважно, без выполнения этого условия качественное управление городом невозможно.

Мы должны менять структуру городской управы. Ее нужно сделать более эффективной. Кроме того, нужно честно сказать о том, что нас ждут трудные времена, у нас в Нарве на 84 процента вырастут цены на тепло. У нас аховая ситуация с социальным жильем, новый порядок в отношении которого, принятый при мэре Катри Райк, на наш взгляд, ущемляет права людей. По сути, было решено отказаться от муниципального жилья.

Нужно признать, что основная нагрузка по городскому управлению лежит сейчас не на мне. Она лежит на тех руководителях Нарвского горсобрания, кто работает сейчас на месте в Нарве. Это Ирина Янович, Татьяна Стольфат и Наталья Умарова. Их задача на ближайшие пару недель - провести встречи с каждым департаментом, с и. о. мэра Еленой Голубевой, чтобы понять, в каком состоянии находятся городские дела. Будучи в оппозиции, как вы понимаете, все-таки трудно было иметь объективную картину происходившего.

Когда вся информация будет собрана, мы сядем и посмотрим, какие шаги нужно делать немедленно, прямо сегодня, а какие вопросы можно будет решить чуть-чуть попозже.

- Одним из главных вызовов для Нарвы в ближайшие годы становится переход на эстоноязычное школьное образование. В Таллинне, например, мэр Михаил Кылварт недавно сказал, что он, вопреки стереотипам, вовсе не противник этого перехода, он противник того, чтобы этот переход проводился формально, для галочки. Что в этом смысле изменилось в Нарве, когда фракция «Нарва» стала правящей, а Катри Райк перестала быть мэром? У перехода в Нарве будет какой-то особый путь, или говорить о чем-то таком нет смысла?

- Нет смысла, я думаю. Я согласен с Михаилом и могу напомнить, что мы в Нарве все время говорим только лишь о том, что переход на обучение на эстонском языке должен произойти без ущерба для самого по себе образования, получаемого детьми. Мы беспокоимся, что в школах не будет достаточно количества педагогов, которые и знают эстонский на уровне C1, и являются компетентным преподавателем предмета. Мы опасаемся именно этого.

До конца сентября мы должны получить от отдела культуры управы Нарвы, в ведомстве которого находится вся образовательная система города, картину того, что сейчас происходит в школах. Какова наполняемость школ, сколько учителей у нас есть в наличии. Скольких учителей нам не хватает.

Ведь те госгимназии, что начали работу с 1 сентября, укомплектовали свой штат в том числе и за счет тех педагогов, которые работали в наших муниципальных школах. Поэтому нам нужно понять положение именно в этих школах. Мы должны понять, есть ли опасность того, что наши дети могут остаться без нормального качественного образования.

Но никто из депутатов горсобрания Нарвы, никто из нарвитян не выступает против того, чтобы нарвские дети знали эстонский язык, знали на хорошем уровне, который позволит им в дальнейшем реализоваться. Все понимают, что это нужно, что это та объективность, к которой нужно идти. Но это нельзя делать просто по указке закона. Нужно готовить методики, нужно готовить учителей, которые не просто будут знать эстонский, но и будут уметь преподавать на нем. Это все-таки две разные вещи.

- В эстонской прессе обсуждается, что будет с проектами, подготовленными горуправой еще под руководством Райк. Например, это проект учреждения культурного квартала Кренгольмской мануфактуры. Что ждет этот и другие проекты, есть ли такие, от которых новые нарвские власти наверняка откажутся?

- У нас есть вопросы к некоторым проектам, пришедшим со стороны Катри Райк. Не все из них были прозрачными, в отношении некоторых было не до конца понятно, что этот проект может нести городу. Некоторые проекты вызывали опасения в смысле финансовой нагрузки на город.

Как я уже сказал, сейчас идут очень активные встречи с представителями разных городских департаментов. Мы оценим риски, которые могут влечь за себя разные проекты. Оценим пользу, которую они могут принести городу, и потом уже будем фракцией и в целом горсобранием принимать по ним решения.

Речи о том, чтобы прийти и зарубить все проекты, подготовленные предыдущим мэром, ни в коем случае не идет. Мы просто должны углубленно изучить их и понять, что будет полезно реализовать, а что было просто единоличным желанием Катри.

- До сих пор не известно, кто станет спецпредставителем правительства в Ида-Вирумаа. Социал-демократическая партия входит в правящую коалицию, Катри Райк - влиятельный политик в этой партии, прекрасно знающий регион, в эстонской прессе уже высказываются предположения, что именно она может занять этот пост. Как бы вы восприняли такое назначение, вызывает ли у вашей фракции опасения такая перспектива, или с Райк на таком посту, спецпредставителя правительства, новая нарвская власть будет готова сотрудничать?

- Пока сложно давать такие оценки. Как вы знаете, Катри опять же в прессе сказала, что для нее не проблема найти в Нарве работу с зарплатой в 4000 евро. Мне эти слова показались еще одним плевком в жителей города, потому что мне очень сложно представить, где жители Нарвы могли бы себе найти такую работу.

Но я бы обратил внимание на то, что Катри, насколько я помню, всегда ставила под сомнение введение такой должности…

- Но ситуация изменилась, могло поменяться и ее мнение…

- Не знаю, но это была одна из немногих вещей, по которым мои взгляды и взгляды Катри совпадали. Я очень осторожно отношусь к созданию института такого спецпредставителя, и Катри всегда тоже проявляла подобную же осторожность. И я думаю, что ее кандидатура на эту должность, скорее всего, не будет выдвинута.

Но если ее впрямь назначат на эту должность, то это будет означать только одно: это будет означать, что в каких-то аспектах мы должны будем находить общий язык. И при этом мы же понимаем, что за этим спецпредставителем все равно не будет последнего слова. Решающее слово будет оставаться за правительством. Однако если такое назначение состоится, с ним надо будет смириться и принять его.

Смотрите запись полной версии беседы!

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