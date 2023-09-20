Евграфов: Райк потеряла пост мэра из-за неуважения к нарвитянам; город ждут трудности из-за цен на тепло

С чем я никак не могу согласиться, так это с утверждениями некоторых СМИ, согласно которым Михаил Кылварт был инициатором вотума недоверия Катри Райк. Это не так. Выражение вотума недоверия зрело уже давно. Те депутаты, которые проголосовали за отставку Катри, пришли к этому решению уже некоторое время назад. Так что к отставке мэра Нарвы Кылварт отношения не имеет, а вот к объединению нарвских центристов в одну фракцию действительно имеет, и за это его можно поблагодарить. Это та помощь, которая действительно была нужна.
Если же говорить об отношениях внутри фракции, то на данный момент мне видится, что фракция стабильна и едина. Я могу выразить уверенность, что как минимум в этом составе, а, может быть, и в расширенном, если к нам присоединятся и некоторые другие депутаты, мы дойдем до выборов 2025 года. Причем единой и слаженной командой.
- Каких качеств в вашей фракции больше всего ждут от нового мэра? Может ли в качестве успокаивающего Эстонию кандидата быть предложен человек с родным эстонским языком, чтобы разговоры о том, что в Нарве сняли мэра-эстонца, которому не нравились советские названия улиц, прекратились? Может ли этим человеком стать тартусец Яан Тоотс, близкий соратник Михаила Кылварта?
- Я не будут сейчас называть каких-то имен, мы сейчас разговариваем с кандидатами, также ведутся разговоры внутри фракции. Пока все это идет в абсолютно конструктивном ключе. Члены фракции готовы выслушивать разные точки зрения, что меня радует. Я верю, что через пару недель мы сможем выйти с кандидатом в мэры к общественности, назвав его имя.