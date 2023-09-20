В студии Postimees Алексей Евграфов: какие цели ставят перед собой новые нарвские власти?

- Когда в первой половине сентября были анонсированы планы по смене власти в Нарве, едва ли не первым пунктом в претензиях к Катри Райк была названа ее пассивность при осуществленном государством переименовании нарвских улиц, названных в честь красноармейцев. Кажется, если бы обошлось без выделения такой причины, то о вотуме недоверия мэру не стали бы говорить и писать как об очень крупном скандале. Уместными ли были такие обвинения в адрес Катри Райк, после которых пошли разговоры о том, что Нарва снова очень сильно противопоставила себя всей остальной Эстонии?

- Эстонская пресса не устает напоминать о том, что всего месяц назад Катри Райк и Алексей Евграфов находились в одной лодке, когда фракции Respekt и Narva Heaks подписали коалиционное соглашение. Кто-то считает, что сигналом к смене власти в Нарве стала победа Михаила Кылварта в борьбе за пост главы Центристской партии. Если это не так, то что же за последнее время произошло такого, что сделало для недавних партнеров команды Райк сотрудничество с ней невозможным? В чем именно в последнее время проявилась та некомпетентность Катри Райк, о которой много говорилось инициаторами вотума недоверия?

- Когда у Нарвы появится новый мэр? Кто им будет? Какие цели ставит перед собой новое большинство в городском собрании, каковы программные задачи новой нарвской власти до местных выборов 2025 года? Что ждет подготовленные горуправой еще под руководством Райк проекты, например, об определении в Нарве района централизованного теплоснабжения или об учреждении культурного квартала Кренгольмской мануфактуры?