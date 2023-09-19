Канцлер юстиции: новая коалиция упустила возможность начать управлять страной, соблюдая все правила

«К сожалению, новая коалиция упустила возможность провести очень четкое различие между предыдущими злоупотреблениями и промахами в процессе подготовки законопроектов. Какими бы серьезными ни были проблемы, которые были быстро решены, все равно, на мой взгляд – я могу ошибаться – все правила разработки должны были очень строго соблюдаться, сроки, обязанность спрашивать людей, которых этот закон затронет, время на переговоры. К сожалению, этого не произошло», – сказала Мадизе.

«На мой взгляд, должны были неукоснительно соблюдаться все законодательные практики и правила. Поэтому, по крайней мере, на первых порах, с моей точки зрения, обструкция со стороны оппозиции была оправданной. Уже во время первого заседания Рийгикогу, да и в дальнейшем, наблюдая за ходом заседаний, я задавала себе вопрос, допустит ли оппозиция такое. Не допустила», – подчеркнула Мадизе,

Но затем, по словам Мадизе, оппозиция полностью перевернула ситуацию. «То есть, по сути, они начали атаковать конституционный порядок, создавать ситуацию, при которой Рийгикогу больше не может выполнять свою работу. И это также лишило президента права и возможности эффективно накладывать вето на законопроекты, связанные с доверием, поскольку другого выхода не было», – сказала Мадизе.