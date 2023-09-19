Человек, вывесивший флаг ЭССР у памятника Пятсу, признался в содеянном

«В тот момент, когда я услышал, что флаг ЭССР развевался рядом с барельефом сталинистского депортированного писателя Смуула, мне стало ясно: Смуул будет не единственным, кто удостоится этого жеста. Было несколько кандидатов, но после нескольких недель раздумий я принял решение в пользу Пятса», - сообщил Пыльтсам.

Недавно флаг ЭССР на барельефе Юхана Смуула подняли также депутат Рийгикогу Яак Валге и поэт Андрес Ауле, но, по словам Пыльтсама, партийная принадлежность не сыграла роли в его действиях.