В Швейцарии начался суд над участником белорусского «эскадрона смерти». Отряд причастен к похищению и гибели оппозиционеров

В независимых белорусских СМИ спецотряд стали называть «эскадроном смерти». Эти исчезновения стали важной частью истории страны. В июле 2020-го белорусский ресторатор Вадим Прокопьев записал видеообращение, ставшее одним из катализаторов последующих массовых протестов. Там была фраза: «Белорусов больше в наперстки не облапошить. Даже самые аполитичные из нас фамилии убитых повторяют без ошибок: Захаренко, Гончар, Завадский, Красовский».

В 2019 году экс-боец СОБР Юрий Гаравский бежал из Беларуси и в интервью DW (признана в России «иностранным агентом») рассказал, что был участником этого отряда.

Это интервью и легло в основу нынешнего дела, его возбуждения добились белорусские и международные правозащитники. В Швейцарии оно рассматривается, потому что законы страны позволяют использовать признак экстерриториальности и рассматривать события, произошедшие за ее пределами.

Суд Сент-Галлен Фото: BBC

Таким образом, все события тех дней будут впервые задокументированы судом, а значит, в будущем это может использоваться против непосредственных исполнителей и заказчиков.

Дело рассматривается по статье «насильственное исчезновение» – эта статья появилась в Уголовном кодексе Швейцарии в 2017 году, приговоров по ней еще не было.