ФОТО ⟩ Из-за мощной магнитной бури в небе над Эстонией замечено уникальное явление

Cеверное сияние было хорошо видно невооруженным глазом без помощи вспомогательных средств, но настоящую красоту неба удалось передать с помощью фотокамеры. Фотографии в галерее сделаны в деревне Паю в Валгамаа в ночь на сегодня, 19 сентября.

Выводы о масштабах магнитной бури позволяет сделать тот факт, что северное сияние было видно и, например, на фоне городских огней в Валга.

Северное сияние наблюдали и в городе. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Если читатели тоже захотят сфотографировать северное сияние, это можно сделать с помощью современного смартфона или планшета. Однако наилучший результат можно получить, используя камеру с более длинной выдержкой и штатив. В соцсетях стоит следить за соответствующими тематическими страницами, в которых можно узнать, когда ожидать северное сияние и какие настройки съемки использовать.