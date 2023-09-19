ФОТО ⟩ Из-за мощной магнитной бури в небе над Эстонией замечено уникальное явление

Мощная магнитная буря и благоприятные погодные условия позволили в ночь на 19 сентября наблюдать северное сияние даже на юге Эстонии.
Cеверное сияние было хорошо видно невооруженным глазом без помощи вспомогательных средств, но настоящую красоту неба удалось передать с помощью фотокамеры. Фотографии в галерее сделаны в деревне Паю в Валгамаа в ночь на сегодня, 19 сентября.
Выводы о масштабах магнитной бури позволяет сделать тот факт, что северное сияние было видно и, например, на фоне городских огней в Валга.
Если читатели тоже захотят сфотографировать северное сияние, это можно сделать с помощью современного смартфона или планшета. Однако наилучший результат можно получить, используя камеру с более длинной выдержкой и штатив. В соцсетях стоит следить за соответствующими тематическими страницами, в которых можно узнать, когда ожидать северное сияние и какие настройки съемки использовать.
По сравнению с соседней с нами Финляндией, Эстония расположена на более отдаленных широтах, и вероятность увидеть северное сияние во много раз ниже.