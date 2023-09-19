Минфин не в восторге от идеи восстановить подоходный налог с предприятий

На переговорах по государственному бюджету социал-демократы предложили восстановить классический подоходный налог с предприятий, чтобы увеличить доходы госбюджета, пишет Rus.ERR.
Однако Министерство финансов и предприниматели считают, что хотя таким образом действительно можно найти дополнительные деньги, введение налога на нераспределенную прибыль все равно принесет государству больше вреда, чем пользы.
По словам вице-канцлера Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, если нынешний порядок будет отменен, это действительно может принести дополнительный доход государству, однако в таком случае правительство будет вынуждено снизить свои ожидания относительно экономического роста.
В настоящее время государство облагает налогом лишь прибыль, выведенную из компании – например, в виде дивидендов. Любой доход, который остается внутри компании, например, в качестве резерва, налогом не облагается.