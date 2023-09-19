Весной airBaltic откроет новое направление из Таллинна

В мае следующего года национальная авиакомпания Латвии airBaltic откроет прямой рейс из Таллинна в Бургас. Таким образом, в Болгарию можно лететь прямо из Эстонии.
Авиалиния откроется 1 мая 2024 года. Рейс между Таллинном и Бургасом продлится три часа сорок минут и будет выполняться по средам и субботам, сообщила авиакомпания.
Ранее авиакомпания airBaltic сообщала, что следующей весной она также будет летать из Таллинна на Мальту и в Данию. 2 мая 2024 года откроется авиалиния Таллинн-Биллунд, а 4 мая – Таллинн-Мальта. Полеты начнут осуществляться два раза и один раз в неделю соответственно.
Всего в следующем летнем сезоне airBaltic добавит в расписание 13 новых направлений из балтийских столиц и финского Тампере. Из аэропорта Риги новыми направлениями станут Аликанте, Кишинев, Любляна, Приштина, Скопье, София и Тирана.