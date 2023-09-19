ФОТО ⟩ Нас ждут большие перемены? Правительство вновь встретилось для обсуждения бюджета

«Сегодня мы могли бы достичь соглашения. Вчера вечером мы еще консультировались друг с другом», - сказал Postimees Ляэнеметс.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил радио Kuku, что он оптимист и надеется, что бюджет будет окончательно согласован сегодня. «Мы должны давать себе отчет, что все варианты для экономии средств трудны, - сказал Вырклаэв. - Если мы с одной стороны говорим, что хотим сэкономить, то с другой стороны нам приходится принимать трудные решения».

«Факт, что, приводя в порядок госбюджет, мы не можем сосредоточиться только на повышении налогов, нам еще и самим надо затягивать пояса. Я очень надеюсь, что и в этом бюджете, и в дальнейшем мы в правительстве все это поймем», - сказал министр финансов.