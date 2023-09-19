Новая звезда? Еще одна представительница Эстонии успешно выступила на юниорском Гран-при по фигурному катанию

В короткой программе фигуристка смогла заработать 47.85 пунктов (17-е место), в произвольной программе 88.56 (14-е место) и в общем зачете 136.41 пунктов (16 место).

На соревнования Элизабет поехала вместе со своим хореографом Алиной Бойко.

«Мы со Светланой – тренером Элизабет, очень рады, что наша фигуристка смогла достойно представить страну на таких больших соревнованиях, свою цель она выполнила, - поделилась Алина Бойко. - От соревнований и страны остались очень теплые и радостные воспоминания. Сейчас идёт подготовка к следующему Гран-при, который пройдет в Ереване в начале октября».

Для Элизабет этот Гран-при стал первым крупным соревнованием.

«Я очень рада, что смогла попасть на соревнования такого уровня, - рассказала спортсменка. - Хотелось откатать чисто и показать то, что я умею – думаю, сумела с этим справиться. Была очень теплая и дружелюбная атмосфера на катке и вне его».

Первое и второе место заняли японки, третье место у фигуристки из китайского Тайбэя.