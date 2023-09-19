Бизнесмен о налоговом плане правительства: это плохая идея, особенно сейчас

Исполнительный директор фирмы 1Partner Мартин Вахтер заявил, что экономический спад - не подходящее время для введения подоходного налога для предпринимателей, поскольку это может сократить инвестиции компаний. Кроме того, по его словам, существует риск того, что более мелкие предприниматели начнут скрывать от государства свои доходы, чтобы избежать налоговых обязательств.
На данный момент предприятия освобождены от подоходного налога на прибыль, реинвестируемую в компанию. Вахтер напоминает, что когда в 1990-х годах было введено освобождение от подоходного налога, это был очень инновационный подход, поскольку такое решение не использовалось нигде в мире и не используется сейчас. «Это казалось очень классным и уникальным», - сказал Postimees Вахтер.