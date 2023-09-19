Бизнесмен о налоговом плане правительства: это плохая идея, особенно сейчас

На данный момент предприятия освобождены от подоходного налога на прибыль, реинвестируемую в компанию. Вахтер напоминает, что когда в 1990-х годах было введено освобождение от подоходного налога, это был очень инновационный подход, поскольку такое решение не использовалось нигде в мире и не используется сейчас. «Это казалось очень классным и уникальным», - сказал Postimees Вахтер.