Владелец кафе в Таллинне предъявил полиции иск на сумму в несколько тысяч евро. Суд его отклонил

Сотрудники полиции посетили кафе с проверкой 17 и 18 ноября 2021 года, и обнаружили, что на месте не производилась проверка действующих на тот момент доказательств сovid-вакцинации, хотя все заведения общественного питания были обязаны делать по распоряжению правительства.

18 ноября сотрудники полиции пришли в кафе для проведения повторной проверки, но как и 17 ноября Брауэр не позволил полиции войти в помещение, поэтому им пришлось применить силу.

Элвис Брауэр в жалобе, поданной в Таллиннский административный суд, заявил, что полицейские, силой проникнув в кафе, причинили ему моральный вред, который подлежит возмещению. Предпосылками иска о возмещении морального вреда, причиненного незаконной административной деятельностью, являются противоправное деяние носителя государственной власти, исполняющего административные обязанности в публично-правовых отношениях, нарушение субъективного права лица, причинение вреда, причинная связь между противоправным деянием и возникновением ущерба.

Суд согласился с позицией Департамента полиции и погранохраны о правомерности применения физического принуждения.

Суд постановил, что заявитель препятствовал Департаменту полиции и погранохраны во время осуществления надзора и не позволил чиновникам войти в кафе для проверки, требует ли предприятие наличия сovid-вакцин у клиентов, желающих остаться в кафе, а также соблюдают ли клиенты правила ношения масок во время передвижения по помещению. По мнению Таллиннского административного суда, должностные лица Департамента полиции и погранохраны имели право устранить препятствие в силу своих обязанностей.

Происходящее в MEM Cafe привлекло большое внимание общественности в конце ноября 2021 года, когда Департамент здоровья закрыл кафе и запретил там всю деятельность, поскольку владелец кафе Элвис Брауэр не соблюдал ограничения правительства и держал кафе открытым в разгар пандемии.