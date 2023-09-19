Эпп Мяэ проиграла шестикратной чемпионке мира уже на стартовом матче ЧМ

Эпп Мяэ выступает на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), но уже в 1/8 финала проиграла шестикратной чемпионке мира американке Аделине Грей (0:11).
Мяэ была свободна стартовом туре женской категории до 76 кг. При этом Грей, выступавшая в стартовом туре, уверенно победила представительницу Южной Кореи Чимин Бек со счетом 10:0. В следующем туре соперницей Грей стала Мяэ, и, к сожалению, эстонке пришлось признать превосходство соперницы.
Если Грей выйдет в финал, у Мяэ будет возможность побороться за бронзовую медаль в утешительном туре. В этом случае у Мяэ также окажутся крайне сильные соперницы.
Грей становилась чемпионкой мира в 2012, 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годах. Мяэ завоевала четыре медали на чемпионатах мира. Помимо серебра 2021 года, у нее бронза 2015, 2019 и 2022 годов.