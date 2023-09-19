Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эпп Мяэ проиграла шестикратной чемпионке мира уже на стартовом матче ЧМ

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Эпп Мяэ, архивное фото.
Эпп Мяэ, архивное фото. Фото: SERGEY DOLZHENKO

Эпп Мяэ выступает на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), но уже в 1/8 финала проиграла шестикратной чемпионке мира американке Аделине Грей (0:11).

Мяэ была свободна стартовом туре женской категории до 76 кг. При этом Грей, выступавшая в стартовом туре, уверенно победила представительницу Южной Кореи Чимин Бек со счетом 10:0. В следующем туре соперницей Грей стала Мяэ, и, к сожалению, эстонке пришлось признать превосходство соперницы.

Если Грей выйдет в финал, у Мяэ будет возможность побороться за бронзовую медаль в утешительном туре. В этом случае у Мяэ также окажутся крайне сильные соперницы.

Грей становилась чемпионкой мира в 2012, 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годах. Мяэ завоевала четыре медали на чемпионатах мира. Помимо серебра 2021 года, у нее бронза 2015, 2019 и 2022 годов.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх