Эпп Мяэ проиграла шестикратной чемпионке мира уже на стартовом матче ЧМ

Мяэ была свободна стартовом туре женской категории до 76 кг. При этом Грей, выступавшая в стартовом туре, уверенно победила представительницу Южной Кореи Чимин Бек со счетом 10:0. В следующем туре соперницей Грей стала Мяэ, и, к сожалению, эстонке пришлось признать превосходство соперницы.

Если Грей выйдет в финал, у Мяэ будет возможность побороться за бронзовую медаль в утешительном туре. В этом случае у Мяэ также окажутся крайне сильные соперницы.