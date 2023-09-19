Глава торговой сети: у магазинов уже сейчас есть соблазн начать повышать цены, прикрываясь повышением налогов

Вчера, 18 сентября, газета Ärileht написала, что торговая сеть Selver планировала поднять цены еще до января, когда в силу вступит двухпроцентное повышение ставки налога с оборота, но от этого плана отказались.

«Повышение цен в сентябре никоим образом не оправдано новым акцизом, вступающим в силу в январе. При этом у нас свободная конкуренция, и в более дорогом магазине один и тот же товар и так каждый день стоит на треть дороже, и потребители сами делают свой выбор. Однако увеличивать наценку, прикрываясь повышением акциза, просто неэтично», - сказал Лауринг.

Он также отметил, что, на самом деле, за последние полтора года более дорогие сети аналогичным образом неоднократно увеличивали процент наценки в своих магазинах, ссылаясь на инфляцию. «Это подтверждают как производители, Эстонский союз пищевой промышленности, так и наш собственный анализ закупочных цен», - сказал глава торговой сети.

Торговцы могли бы заключить договор

«Сейчас для того, чтобы сдержать очередную волну повышения цен, предприятия различных отраслей могли бы, например, под эгидой Департамента защиты прав потребителей сами заключить соглашение о справедливой торговле, чтобы цены не повышались больше, чем доля налога с оборота. Каждый торговец сможет сам решить, хочет ли он присоединиться к соглашению, и сообщить о своем решении покупателям», - предложил Тармо Лауринг.