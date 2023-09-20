Священник приходил зря: вместо братской могилы под снесенным в Нарве монументом нашли разбитую рюмку

«Никак останков мы не нашли», - сказал Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хелар Лилль, который руководил раскопками. Тем самым сбылось и предположение рабочей группы при Госкацелярии, которая посчитала, что останков под монументом нет и на самом деле бойцы похоронены в нескольких километрах от монумента на кладбище Сийверсти.

По словам Лилля, ничего ценного также найти не удалось и в Военный музей придется возвращаться с пустыми руками. «Там была лишь разбитая рюмка и несколько бутылок», - сказал он. Однако проделанную работу Лилль не считает бессмысленной, так как подтвердилась раннее выдвинутая гипотеза, и теперь это место можно вычеркивать из списка братских могил.

После раскопок сотрудники Военного музея привели территорию в порядок и засеяли травой.

Это не первый случай, когда в процессе раскопок выясняется, что братская могила пуста. Например, в прошлом аналогичные ситуации складывались в поселках Харгла и Отепя, где должны были лежать сотни красноармейцев, а также в Ырусте, где вместо людских останков была найдена мертвая кошка.