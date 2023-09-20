Советская пропаганда утверждала, что в Темном саду Нарвы покоятся останки бойцов Вильяндиского коммунистического полка и других частей Красной армии, но раскопки, которые вчера произвели сразу после ликвидации советского монумента, показали, что это ложь.
Священник приходил зря: вместо братской могилы под снесенным в Нарве монументом нашли разбитую рюмку
«Никак останков мы не нашли», - сказал Rus.Postimees директор Эстонского военного музея Хелар Лилль, который руководил раскопками. Тем самым сбылось и предположение рабочей группы при Госкацелярии, которая посчитала, что останков под монументом нет и на самом деле бойцы похоронены в нескольких километрах от монумента на кладбище Сийверсти.
По словам Лилля, ничего ценного также найти не удалось и в Военный музей придется возвращаться с пустыми руками. «Там была лишь разбитая рюмка и несколько бутылок», - сказал он. Однако проделанную работу Лилль не считает бессмысленной, так как подтвердилась раннее выдвинутая гипотеза, и теперь это место можно вычеркивать из списка братских могил.
После раскопок сотрудники Военного музея привели территорию в порядок и засеяли травой.
Это не первый случай, когда в процессе раскопок выясняется, что братская могила пуста. Например, в прошлом аналогичные ситуации складывались в поселках Харгла и Отепя, где должны были лежать сотни красноармейцев, а также в Ырусте, где вместо людских останков была найдена мертвая кошка.
Но почему советские братские могилы так часто оказываются пустыми? «Братские могилы начали создавать после Второй мировой войны по идеологическим соображениям, чтобы сделать монументы неприкосновенными и священными», - сказал Лилль. По его словам, в большинстве случаев тела переносили к монументам с кладбищ или полей битвы. В одну братскую могилу могли положить части тел разных людей, а когда под рукой не было останков, то и вовсе не хоронить никого.