Приговор участникам наркогруппировки в Эстонии вступил в законную силу

20 октября 2021 года Харьюский уездный суд признал Евгения Медуницу виновным в организации международной торговли наркотиками и приговорил его к длительному сроку лишения свободы.

За руководство преступной группировкой и масштабную торговлю наркотиками суд приговорил Медуницу к 13 годам тюрьмы и взял его под стражу в зале суда, до сего времени Медуница находился под электронным надзором.

Вместе с Медуницей виновными были признаны и члены организованной им группировки, их суд приговорил к различным срокам лишения свободы - от условных сроков до реального лишения свободы сроком до 11 лет. Суд также конфисковал имущество осужденных на общую сумму почти в миллион евро.

Обвинительные приговоры получили члены группировки Дмитрий Урицкий, Сергей Кузнецов, Сергей Николаев, Роман Веренич, Станислав Николаев, Кирилл Новиков, Сергей Матин, Инга Шемякина и Юлия Кивонен. Единственным полностью оправданным по данному делу остался Олег Голубов.

19 июня 2020 года Госсуд освободил обвинявшегося в организации международной торговли наркотиками Евгения Медуницу из-под стражи под электронный надзор.

Медуница находился под стражей с момента его ареста 14 декабря 2015 года, его дело было передано в суд 28 октября 2016 года.