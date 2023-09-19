Суд велел датскому художнику вернуть деньги музею, которому он вручил чистые холсты вместо произведений искусства

Впоследствии Ханинг потребовал у музея компенсацию, поскольку посчитал, что Кюнстен незаконно публиковал фотографии его работ, после того, как об этой истории стали писать СМИ. Он хотел получить порядка 78 тысяч долларов, но это дело тоже проиграл.

В интервью датской радиостанции Ханинг сказал, что пребывает в шоке, но что решение суда «именно такое, какое я и предполагал». Теперь он намерен обговорить вердикт со своим адвокатом и решить, станет ли он подавать апелляцию. Пока что наличных у него нет, а вернуть деньги он должен в течение 14 дней.

При этом не следует считать, что Ханинг просто и без особых угрызений совести положил музейные деньги в карман, вместо того чтобы художественно прикрепить их к холсту. После долгих раздумий он пришел к выводу, что пустое полотно без банкнот будет гораздо более значимой демонстрацией, потому что люди поймут ее смысл гораздо лучше.

«Это перекликается с нашими повседневными финансами, с зарабатыванием денег. А в моей работе, при том, что мы живем в обществе, где все измеряется деньгами, банкнот нет», - пояснил он.