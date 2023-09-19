Ансип о фиктивной статье бюджета в 400 миллионов: это определенно не лучший план

Хотя Ансип не считает это нормальной или хорошей практикой, он признал, что это не первый случай. «Давайте вспомним, как в правительстве Юри Ратаса с EKRE в бюджет был записан целый миллиард доходов, которые должны были поступить от государственной реформы. Правительство Каи Каллас должно было как-то заполнить этот миллиард», - сказал он.

Он добавил: «Но ставить какую-то расплывчатую задачу о том, что где-то надо взять 400 миллионов, - это определенно не очень хороший план. И если правительство все же вынуждено идти по этому пути, то обязательно нужно прописать в бюджете запасной план: что останется невыполненным, если эти деньги просто не поступят в бюджет».