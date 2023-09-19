КИБЕРАТАКА ⟩ Проверьте счет: с банковских карт жителей Эстонии массово списывают деньги

«С меня четыре раза списали по десять евро. Ни на какие ссылки я не нажимал, данные карты никуда не вводил, в Microsoft ничего не покупал», - пишет читатель Rus.Postimees.

Транзакции, которых не совершал читатель Rus.Postimees. Фото: Фото читателя.

Жертвой мошенников стала даже наша коллега. С утра она заметила, что ей несколько раз пришли уведомления о списании небольшой суммы.

«Хорошо, что я зашла в приложение, чтобы проверить, почему сумма снялась несколько раз. Тогда я сразу связалась с банком, мою карту заблокировали, что обезопасило меня от дальнейших списаний», - сказала Александра.

Скриншот из мобильного банка коллеги Rus.Postimees. Фото: Скриншот.

Swedbank: это BIN-атака

«Это BIN-атака, при которой преступники автоматически генерируют номера карт с помощью робота, а затем пытаются отправить с их помощью транзакции», - объяснил Rus.Postimees менеджер по связям с общественностью Swedbank Мартин Кырв.

По его словам, сотрудников банка удалось предотвратить более 95% транзакций в этой атаке. «Однако, поскольку речь идет о крупном и известном продавце, заблокировать все транзакции от него сложно. Это связано с тем, что одновременно с преступниками покупатели совершают реальные покупки. Именно поэтому некоторые транзакции, инициированные злоумышленниками, прошли», - сказал Кырв.

Клиентам, которые самостоятельно совершили покупки в Microsoft Store и транзакции которых совпадают с совершенными покупками, не нужно обращаться Swedbank.